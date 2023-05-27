400 جندي أوكراني بألمانيا للتدريب على تشغيل دبابات إم 1 أبرامز الأمريكية

ذكرت صحيفة أمريكية اليوم السبت نقلا عن متحدث باسم البنتاغون أن حوالي 400 جندي أوكراني في ألمانيا بدأوا تدريبات على تشغيل دبابات إم 1 أبرامز الأمريكية الصنع.



ونقل عن المتحدث باسم جارون جارون قوله إن نحو 200 جندي أوكراني بدأوا تدريبات مشتركة بشأن الأسلحة في نطاقات التدريب في جرافنوهر وهوهينفيلس يوم الجمعة ، بينما بدأ 200 آخرون في التدريب على إعادة التزود بالوقود للدبابات وصيانتها.

تقدم الدول الغربية مساعدات عسكرية إلى كييف منذ أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في فبراير 2022. وتطورت المساعدات من ذخائر المدفعية والتدريب إلى أسلحة أثقل ، بما في ذلك الدبابات. منذ أشهر ، تضغط أوكرانيا على الجهات المانحة لتزويدها بطائرات مقاتلة.

ولم يكن البيت الأبيض قد أعطى موافقته للحلفاء الأوروبيين حتى الأسبوع الماضي على إرسال طائرات F16 أمريكية الصنع إلى أوكرانيا - وهي طائرة مقاتلة من اختيار كييف. وقالت ألمانيا إنها لن ترسل طائرات مقاتلة لكنها ستواصل دعم أوكرانيا بطرق أخرى. حذر الكرملين مرارًا وتكرارًا من شحنات الأسلحة الغربية إلى كييف.