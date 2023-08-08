من 100 لـ 150 ألف جنيه.. تفاصيل طرح أول سيارة كهربائية محلية الصنع

أكد دكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنه من المقرر بعد 9 أشهر طرح أول سيارة كهربائية محلية الصنع مصرية في الأسواق، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة لتعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعة طبقا للمواصفات الوطنية



وقال محمود صقر، إنه تم توقيع عقد تصميم وتصنيع أول سيارة كهربية مصرية الصنع بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والشركة، استعدادا لطرحها في الأسواق الربع الأول من عام 2024 بطرازين ويصل مدى السير إلى 200 كم بشحنة واحدة".

إطلاقها العام القادم

وتابع رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إنه من المخطط أن تتعدى نسبة التصنيع المحلي للسيارة 60% عند بدء إطلاقها العام القادم وبسعر يتراوح ما بين 100 و 150 ألف جنيه.







