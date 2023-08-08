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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

البحث العلمي تكشف تفاصيل تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية لطرحها بالأسواق العام المقبل

تفاصيل تصنيع أول
تفاصيل تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية

   كشف رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر عن تفاصيل عقود تصميم وتصنيع أول سيارة كهربائية محلية الصنع مع شركاء الصناعة "شركتا متجر وايجبت سات اوتو"، وذلك ضمن برنامج "نقل وتطوير المنتجات وتعميق التصنيع المحلي" والذي أطلقته الأكاديمية في فبراير الماضي بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

البحث العلمي تكشف تفاصيل تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية لطرحها بالأسواق العام المقبل

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وأوضح رئيس الأكاديمية - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء - أنه من المقرر بعد 9 أشهر طرح أول سيارة كهربائية محلية الصنع وعلامة تجارية (ماركة) مصرية في الأسواق، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة لتعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعة طبقا للمواصفات الوطنية، والاستفادة من مخرجات البحث العلمي ودعم تحويل البحوث التطبيقية إلى منتجات صناعية.


ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة "ايجبت سات اوتو" الدكتور محمد الغمري "إنه تم توقيع عقد تصميم وتصنيع أول سيارة كهربية مصرية الصنع بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والشركة، استعدادا لطرحها في الأسواق الربع الأول من عام 2024 بطرازين ويصل مدى السير إلى 200 كم بشحنة واحدة".

البحث العلمي تكشف تفاصيل تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية لطرحها بالأسواق العام المقبل


وأضاف أنه من المخطط أن تتعدى نسبة التصنيع المحلي للسيارة 60% عند بدء إطلاقها العام القادم وبسعر يتراوح ما بين 100 و 150 ألف جنيه، لافتا إلى أنه سيتم تصنيع السيارة بمصانع الشركة، الجاري إنشاؤها على مساحة 50 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان.


وأشار الغمري إلى دور أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في توفير الدعم المادي لتمويل مشروع نقل التكنولوجيا وتصميم وتصنيع السيارة الكهربية المصرية ليصبح هذا المشروع هو أول مشروع تشارك فيه أكاديمية البحث العلمي ليس فقط بتوفير التمويل ولكن كشريك مؤسس.

البحث العلمي تكشف تفاصيل تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية لطرحها بالأسواق العام المقبل


وأوضح أن الفريق الفني بشركة "ايجبت سات اوتو" عقد مؤخرا ما يزيد على 30 لقاء مع كبرى الشركات العالمية العاملة في توفير مكونات السيارات الكهربية بالصين لبحث اختيار أفضل المكونات للسيارة المصرية لضمان الجودة التي يتوقعها المستخدم المصري.


وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، قد شهد أمس حفل توقيع عقود تصميم وتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية محلية الصنع، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولي أثناء تفقده معرض مصر الأول لحقوق الملكية الفكرية الذي نظمته الأكاديمية في سبتمبر 2022.

رئيس أكاديمية البحث العلمى أكاديمية البحث العلمي التكنولوجيا رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء ايجبت سات اوتو متجر الشرق الاوسط

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