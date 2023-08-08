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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية عن إطلاق حملة لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة: أمل لذوي الإعاقة

النائبة نجلاء العسيلي،
النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب

ثمنت النائبة نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إطلاق وزارة التضامن لـ حملة “ هنوصلك” لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة،قائلة “ لا يعد أمرا غريباً على وزيرة  نشيطة دائمًا مثل الدكتورة نيفين القباج أن تقدم هذا المشروع الذي يعد املاً للمعاقين انتظروه من عقود”.

وأضافت “ العسيلي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن هناك أشخاص من ذوى الإعاقة لا تصل إليهم أي يد نظراً للأعراف المتوارثة الذي يعتبر المعاق "عار" على أسرته وذلك في أعماق الريف والأحياء المهمشة، والبعض الأخر يتركونهم في الشوارع يلجأون إلى طلب المساعدة النقدية من الأخرين خاصة مع وجود فئة من ذوى الإعاقة لا تدرك قيمة النقود.

رعاية خاصة من الرئيس 

 

 وتابعت النائبة : ونظراً لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي  يولى هذه الفئة رعاية خاصة جدا ونحن نحلم باليوم الذي لا نجد فيه معاق يسير في غير هدى و تخفيه أسرته عن أعين الجميع حيث يصل الأمر إلي حد النكران

 وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن هذه الحملة جاءت في الوقت المناسب أي في زمن جديد ومرحلة حاسمة اتخذ فيها الرئيس قرارات هامة جدا وحيوية، حيث أن من أهم ملامح هذه الفترة هى انتشال الأسر المهمشة من الأحياء المهمشة وتسكينهم في أحياء حضارية جديدة.

 واختتمت النائبة حديثه، قائلة " عندئذ تأتى الحملة بثمارها  فهى تمثل لهم عالم جديد ولا حاجة لهم بنكران المعاق, وتجربة الأسمرات خير شاهد على هذا الواقع المستقبلى الذى لن يبقي فيه معاق يشعر بالنكران بل يتمتع بكافة حقوقة القانونية التي اقرها الدستور.

وعقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل حملة وزارة التضامن الاجتماعي التي تقام تحت شعار «هنوصلك» لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية بنهاية يناير 2024، وذلك للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور اللواء محسن النعماني، رئيس مؤسسة "صناع الحياة"، وتهدف وزارة التضامن الاجتماعي التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، إيمانا من الدولة بأهمية وصول الخدمات المقدمة منها ومد مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية إلى الفئات المستحقة لها.

وأكدت القباج أن الوزارة تسخر كافة إمكانياتها وتتوسع في التعاون مع السادة المحافظين والشركاء من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تم البدء بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة مصر وجمعية الهلال الأحمر المصري للوصول إلى ذوي الإعاقة في مناطق سكنهم، بما يشمل مشاركة 5000 متطوع بجانب الرائدات الاجتماعيات، حيث سيقومون بالوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والقيام بطرق الأبواب والمسح الشامل لحالات الإعاقة عمل زيارات منزلية مع التوعية بأهمية وفوائد بطاقة الخدمات المتكاملة، والمستندات المطلوبة لاستخراجها وفقا للقانون ولائحته التنفيذية.

كما قررت الوزارة تحملها لمصروفات الكشف الوظيفي نيابة عن المستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة بالغة الشدة والشديدة في مناطق تواجد الحملة، بالإضافة إلى دورها في التوعية بالإجراءات الواجبة للإعاقات المتوسطة والبسيطة والخاصة بالتسجيل بمنظومة وزارة الصحة والسكان وكيفية استكمال باقي الإجراءات الخاصة باستخراج البطاقة.

 

ذوي الإعاقة وزارة التضامن مجلس النواب التعليم الريف الرئيس عبد الفتاح السيسي

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