القوات المسلحة والشرطة تنتصر على الإرهاب.. فيديو

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، في تقرير، الدور الفعَّال الذي قامت به قوات مكافحة الإرهاب المصرية في كسر شوكة التنظيمات الإرهابية بل وتدمير قدراتها.

وأسفرت الضربات العسكرية التي وجّهتها قوات الجيش والشرطة المصريتين ضد معاقل العناصر الإرهابية، عن تطويق تلك العناصر في شمال سيناء وإجهاض بنيتها التحتية.

قبائل سيناء، ضلع أصيل في معادلة مواجهة العناصر الإرهابية في مصر، من خلال تقديمهم الدعم المعلوماتي واللوجيستي لقوات الأمن، انطلاقًا من خبراتهم الميدانية التي ساعدت في الكشف عن هوية العناصر الإرهابية والقبض عليها، والكشف عن الطرق التي تستخدمها في الاختباء ونقل الأسلحة قبل الانطلاق لتنفيذ أعمالها الإرهابية.

كمال لعبت التنمية دورًا محوريًا في محاربة الإرهاب، لذلك عكفت الدولة المصرية ومؤسساتها كافة على النهوض بالاقتصاد المصري ومُؤشراته، وتطوير البنية التحتية ومشروعات التحول الرقمي، بالتزامن مع اعتماد مبادرات لتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.

ومنذ عام 2014، أولت الدولة المصرية اهتمامًا متزايدًا بتنمية المناطق الحدودية خاصة سيناء، إذ خصصت الحكومة المصرية، مطلع عام 2015، 10 مليارات جنيه لتنمية ومكافحة الإرهاب في سيناء.