انهيار متسارع.. أمريكا تسقط في فخ بوتين

قالت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، إن الصراع الأوكراني يستنزف الموارد العسكرية الأمريكية، وهو أمر حيوي لمواجهة التحديات الجيوسياسية في مناطق أخرى.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن "الطبيعة المنهكة للنزاع الأوكراني تُظهر أنه وصل إلى طريق مسدود في ساحة المعركة”، مشيرة إلي أن “تعميق مشاركة أمريكا في الصراع يمكن أن يؤدي فقط إلى استنفاد قدراتها العسكرية”.

وأضافت أن “هذا من شأنه أن يقوض قوة الولايات المتحدة في وقت يتزايد فيه الأمن مشاكل في منطقة المحيطين الهندي والهادئ”.

وأشارت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، إلى أن الاشتباكات أظهرت ضعف الغرب.

ولفتت الانتباه إلى أن الولايات المتحدة حاولت استنزاف روسيا، لكن واشنطن، وليس موسكو، هي التي أفرغت مخازن أسلحتها.

وأكدت الصحيفة الأمريكية، أن “الجهود الدبلوماسية لتحقيق وقف إطلاق النار يجب أن تكون نتيجة طبيعية للمأزق العسكري الحالي في أوكرانيا، وإلا سيتم تدمير هذا البلد بالكامل”.