عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التخلي عن الدولار.. بوتين يوقع مرسوما بتسوية الصادرات الزراعية الروسية بـ الروبل

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسومًا بشأن تسوية الصادرات الزراعية الروسية بـ الروبل الروسي بدلًا من الدولار الأمريكي.

وفي وقت سابق من اليوم، وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوماً ينص على تعليق اتفاقيات الازدواج الضريبي بين روسيا والدول غير الصديقة التي فرضت عقوبات على موسكو.

وحسب وكالة الإعلام الروسية، كانت وزارتا المالية والخارجية الروسيتان اقترحتا هذا الإجراء في مارس.

تحدي لأمريكا وبريطانيا.. بوتين يأمر بتعليق المعاهدات الضريبية مع الدول غير الصديقة

تحضيرا لقمة البريكس.. اتصال هاتفي عاجل بين بوتين ورئيس جنوب إفريقيا |تفاصيل

وفرضت دول الغرب العديد من العقوبات الاقتصادية على روسيا رداً على حرب أوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

الروبل الدولار بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بن شرقي يقترب من بيراميدز ووجهة مفاجئة لـ رمضان صبحي

عاجل .. بيراميدز يعلن التعاقد مع موهبة الزمالك

اشتري بالكود.. أكبر شركة سجائر بمصر تعلن عن مفاجأة| اعرف سعر العلبة

عماله تفتح في الهدوم أكتر.. اعترافات سائق تطبيق اند درايف: جسمها بان كله

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

بفرمان كولر .. قرار عاجل في الأهلي بشأن علي معلول

موضوعات متعلقة

رئيس صربيا: أوكرانيا ربما تفقد كل شيء حال اعترفت باستقلال كوسوفو

قادرة على تدمير أمريكا.. الغواصات النووية الروسية تثير مخاوف واشنطن

تراجع الحل العسكري.. رئيس الإيكواس: الدبلوماسية الطريق الأفضل لحل الأزمة بالنيجر

تأجيل أكثر من 9 آلاف رحلة جوية بسبب العواصف الشديدة في أمريكا

مفاقمة الآلام والمعاناة.. أمريكا تدق ناقوس الخطر بسبب سوء تقدير زيلينسكي

السعودية.. قرارات عاجلة من وزير التعليم استعدادا للعام الدراسي الجديد

أمريكا.. ارتفاع جرائم القتل والسطو في واشنطن

إدارة بايدن تستعد لطلب 10 مليارات دولار من الكونجرس لدعم أوكرانيا

ترشيحاتنا

أمريكا تكشف حقيقة منعها أوكرانيا من التفاوض مع روسيا

استشاري مشروع القاهرة التاريخية: نعمل على تطوير 5 مناطق بشكل عاجل

صدرها كان واجعها.. تفاصيل جديدة في اعترافات سائق اند درايف وفتاة أكتوبر

زيلينسكي في ورطة.. الكشف عن مصير أوكرانيا بعد فشل الهجوم المضاد

السعودية.. تحذير عاجل من المرور بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة

غدا.. مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية.. اعرف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاش مايوه.. فيفي عبده بإطلالة جريئة أمام البحر

عروس ترقص على عمود.. ورد فعل غير متوقع للعريس

آمن وفعال.. طرق علاج الإنفلونزا للحامل

شباب العائلة المصرية يناقش أهمية التوسع في مجال الرقمنة ببيت السناري| صور

فيديو

سعرها 95 ألف جنيه.. تفاصيل طرح أول سيارة كهربائية مصرية

انتشار مرض الدرن في مصر.. الحكومة توضح الحقيقة

خلص على مراته وبنته | تفاصيل جديدة في حادث الهرم

محمد صلاح يرفض 6 مليارات جنيه | إيه الحكاية؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ