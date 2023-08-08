التخلي عن الدولار.. بوتين يوقع مرسوما بتسوية الصادرات الزراعية الروسية بـ الروبل

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسومًا بشأن تسوية الصادرات الزراعية الروسية بـ الروبل الروسي بدلًا من الدولار الأمريكي.

وفي وقت سابق من اليوم، وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوماً ينص على تعليق اتفاقيات الازدواج الضريبي بين روسيا والدول غير الصديقة التي فرضت عقوبات على موسكو.

وحسب وكالة الإعلام الروسية، كانت وزارتا المالية والخارجية الروسيتان اقترحتا هذا الإجراء في مارس.

وفرضت دول الغرب العديد من العقوبات الاقتصادية على روسيا رداً على حرب أوكرانيا في فبراير من العام الماضي.