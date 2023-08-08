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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحضيرا لقمة البريكس.. اتصال هاتفي عاجل بين بوتين ورئيس جنوب إفريقيا |تفاصيل

الرئيس الروسي ورئيس
الرئيس الروسي ورئيس جنوب إفريقيا

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا لمناقشة قضايا التعاون والاستعدادات لـ قمة البريكس المقبلة.

وفقا لبيان الكرملين، أكد الجانبان التزامهما بمزيد من التعاون البناء في جدول الأعمال الدولي الحالي، بما في ذلك الاستعدادات لـ قمة البريكس المقرر عقدها في العاصمة جنوب إفريقيا جوهانسبرج في 23 و24 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن يشارك بوتين في القمة عبر الفيديو كونفرانس، حيث أوضح الرئيس الروسي أن وجوده في موسكو الآن أهم بكثير من زيارة قمة البريكس، لافتا إلى أنه على اتصال بقادة البريكس.

ومن جانبها، قالت لوزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، إنه من بين الموضوعات التي ستتم مناقشتها في قمة البريكس توسيع المنظمة، مشيرا إلى أن 23 دولة من بينهم إيران تقدموا بطلبات للعضوية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا، إنه من الخطأ تحديد الهند أو البرازيل كمعارضين لتوسع مجموعة البريكس.

وأضافت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا، أن وزراء الخارجية في البريكس ليس لديهم اعتراضات على التوسع لكن القرار متروك للقادة.

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