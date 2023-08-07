عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنوب إفريقيا: 34 دولة تشارك في قمة البريكس

بريكس
بريكس

أعلنت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا، اليوم الاثنين، أن أكثر من 30 دولة أكدت مشاركتها في قمة "بريكس" التي ستنعقد شهر أغسطس الجاري في جوهانسبرج.

وستستضيف جنوب إفريقيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة بريكس في 2023، القمة الخامسة عشرة لقادة المجموعة في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس في جوهانسبرج.

وذكرت الخارجية الجنوب أفريقية، أن 34 دولة على الأقل أكدت مشاركتها في قمة البريكس القادمة، ودعا رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا 67 من قادة الدول إلى اجتماعات في إطار قمة البريكس في أغسطس، وفقًا لما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضافت "لذلك دعا الرئيس (بتوافق الآراء من زملائه قادة بريكس) سبعة وستين (67) زعيما من أفريقيا وجنوب العالم لحضور حوار بريكس - أفريقيا وحوارات بريكس بلس، ويغطي القادة جميع قارات ومناطق جنوب الكرة الأرضية".

 

وأشارت بيان الخارجية الجنوب أفريقية، أنه تم دعوة 20 ممثلا آخر من المنظمات الدولية لحضور قمة بريكس، والتي من المتوقع أن تركز على تيسير التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة والابتكار وإصلاح الحوكمة العالمية.

"دعا الرئيس رامافوزا أيضا عشرين من كبار الشخصيات من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ورئيس بنك التنمية الجديد، ورؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية ورؤساءها التنفيذيين، والمؤسسات المالية والامين العام لسكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية والرئيس التنفيذي لوكالة تنمية الاتحاد الافريقي".

ةتجمع مجموعة بريكس بين أكبر الاقتصادات النامية في العالم - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. وقد أعربت أكثر من 40 دولة مؤخرا عن اهتمامها بالانضمام إلى المجموعة؛ وقد قدم 22 منهم بالفعل طلبات رسمية، وفقا لأنيل سوكلال، سفير جنوب إفريقيا المتجول لآسيا ومجموعة البريكس وشربا من دول البريكس.

ومن بين الدول التي أعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى نادي البريكس مصر والجزائر وإثيوبيا وزيمبابوي وإيران والسعودية والأرجنتين وتركيا وإندونيسيا والإمارات.

في وقت سابق ، قال سفير جنوب إفريقيا لدى موسكو مزوفوكيلي جيف ماكيتوكا لوكالة سبوتنيك، أن جميع دول البريكس الخمس ترحب بتوسيع الكتلة ، لكن من الضروري تحديد طرق قبول أعضاء جدد وأن هذه القضية يجب أن تُحسم بشكل جماعي.

وسيحضر قمة البريكس المقبلة في جوهانسبرج يومي 22 و 24 أغسطس قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويمثل روسيا وزير خارجيتها سيرجي لافروف، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه سيشارك في القمة عبر الفيديو كونفرنس. 

جنوب افريقيا قمة البريكس وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا جوهانسبرج مجموعة بريكس بريكس 2023 سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار على مرتضى منصور ً

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

أول رد فعل من كهربا بعد منحه مهلة شهرين لدفع غرامة الزمالك

قولتله بوسني.. داليدا خليل تكشف تفاصيل صورها المثيرة للجدل مع عمرو دياب

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

عمرو الدرديري يصدم جماهير الزمالك بشأن كهربا

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

ترشيحاتنا

هشام عبدربه يكشف الحقيقة الغائبة في قضية محمود كهربا مع الزمالك.. صور

تجربة مثيرة لعملية اندماج نووي رهيبة في أمريكا بنتائج مذهلة .. تفاصيل

أفضل دعاء بعد صلاة العصر.. بـ9 كلمات يوسع الله رزقك ويتقبل عملك

انخفاض أسعار اللحوم البلدية.. شعبة القصابين تكشف التفاصيل.. فيديو

تصعيد خطير.. تهديد غير مسبوق من زيلينسكي لـ روسيا بسبب ممر الحبوب

أول تحرك عسكري من جيش النيجر بعد انتهاء مهلة “إيكواس”

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض جريء.. ياسمين صبري تثير الجدل بفستان جديد | شاهد

مش على الأرض بس| موجة شديدة الحرارة تضرب سطح البحر والمحيطات

منتج جبن ينهي حياة مالك مستودع في إيطاليا.. كيف حدث؟

يوم ولادته ووداعه.. شاهد رسالة مؤثرة من أردني بعد وفاة طفله في فرنسا

فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره الصربي لبحث التعاون العسكري المشترك

ابن مصر 2 .. أعلى شهادات ادخار في البنوك عقب قرار رفع الفائدة

700 جنيه انخفاضا من أعلى قيمة.. تراجع الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أهلا بالأمطار.. الأرصاد تزف خبرا سارا حول حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ