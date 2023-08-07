جنوب إفريقيا: 34 دولة تشارك في قمة البريكس

أعلنت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا، اليوم الاثنين، أن أكثر من 30 دولة أكدت مشاركتها في قمة "بريكس" التي ستنعقد شهر أغسطس الجاري في جوهانسبرج.

وستستضيف جنوب إفريقيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة بريكس في 2023، القمة الخامسة عشرة لقادة المجموعة في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس في جوهانسبرج.

وذكرت الخارجية الجنوب أفريقية، أن 34 دولة على الأقل أكدت مشاركتها في قمة البريكس القادمة، ودعا رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا 67 من قادة الدول إلى اجتماعات في إطار قمة البريكس في أغسطس، وفقًا لما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضافت "لذلك دعا الرئيس (بتوافق الآراء من زملائه قادة بريكس) سبعة وستين (67) زعيما من أفريقيا وجنوب العالم لحضور حوار بريكس - أفريقيا وحوارات بريكس بلس، ويغطي القادة جميع قارات ومناطق جنوب الكرة الأرضية".

وأشارت بيان الخارجية الجنوب أفريقية، أنه تم دعوة 20 ممثلا آخر من المنظمات الدولية لحضور قمة بريكس، والتي من المتوقع أن تركز على تيسير التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة والابتكار وإصلاح الحوكمة العالمية.

"دعا الرئيس رامافوزا أيضا عشرين من كبار الشخصيات من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ورئيس بنك التنمية الجديد، ورؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية ورؤساءها التنفيذيين، والمؤسسات المالية والامين العام لسكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية والرئيس التنفيذي لوكالة تنمية الاتحاد الافريقي".

ةتجمع مجموعة بريكس بين أكبر الاقتصادات النامية في العالم - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. وقد أعربت أكثر من 40 دولة مؤخرا عن اهتمامها بالانضمام إلى المجموعة؛ وقد قدم 22 منهم بالفعل طلبات رسمية، وفقا لأنيل سوكلال، سفير جنوب إفريقيا المتجول لآسيا ومجموعة البريكس وشربا من دول البريكس.

ومن بين الدول التي أعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى نادي البريكس مصر والجزائر وإثيوبيا وزيمبابوي وإيران والسعودية والأرجنتين وتركيا وإندونيسيا والإمارات.

في وقت سابق ، قال سفير جنوب إفريقيا لدى موسكو مزوفوكيلي جيف ماكيتوكا لوكالة سبوتنيك، أن جميع دول البريكس الخمس ترحب بتوسيع الكتلة ، لكن من الضروري تحديد طرق قبول أعضاء جدد وأن هذه القضية يجب أن تُحسم بشكل جماعي.

وسيحضر قمة البريكس المقبلة في جوهانسبرج يومي 22 و 24 أغسطس قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويمثل روسيا وزير خارجيتها سيرجي لافروف، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه سيشارك في القمة عبر الفيديو كونفرنس.