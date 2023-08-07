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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من جنوب أفريقيا بشأن توسيع مجموعة البريكس

البريكس
البريكس

قالت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا، اليوم الأثنين، إنه من الخطأ تحديد الهند أو البرازيل كمعارضين لتوسع مجموعة البريكس.

وأضافت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا، أن وزراء الخارجية في البريكس ليس لديهم اعتراضات على التوسع لكن القرار متروك للقادة.

وفي وقت سابق، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الأربعاء، إن إنشاء منظمة جديدة أكبر من مجموعة البريكس، لا تجري مناقشتها حاليًا.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أية مناقشات جارية لإنشاء نظير أكبر لدول البريكس يمكن أن يشمل جميع البلدان المهتمة أنه فيما يتعلق بالاهتمام الذي أبدته العديد من الدول الأخرى، سيتم بالتأكيد تنفيذه بطريقة أو بأخرى في التنسيق الثنائي، ومن ثم ستتواصل الاتصالات على خط البريكس مع هذه الدول".

وأضاف بيسكوف أن عملية الانضمام إلى البريكس تعتمد أولاً وقبل كل شيء على موقف الدول الأعضاء في المنظمة، لافتا إلى أن العملية تستغرق وقتًا طويلاً.

وأشار بيسكوف في وقت سابق، إلى أن قضية توسيع البريكس على رأس جدول الأعمال، لكن الدول الأعضاء لديها آراءها الخاصة حول هذه المسألة. 

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