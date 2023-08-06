الخارجية الروسية: سنناقش نتائج مشاورات جدة حول أوكرانيا مع دول البريكس

أكدت الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أنها سنناقش نتائج مشاورات جدة حول أوكرانيا مع دول البريكس المشاركة بالاجتماع.

وتحتضن مدينة جدة السعودية يومي 5 و6 أغسطس مشاورات حول تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، في ظل غياب الجانب الروسي، ويحضر الحدث ممثلون من أكثر من 30 دولة، من بينها البرازيل وبريطانيا والهند والصين والولايات المتحدة وتركيا وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد صرح أمس السبت، بأن الوفد الأوكراني في مشاورات جدة يعمل على صيغة مقترحة للسلام.

وأضاف زيلينسكي أن 42 دولة في جدة تبحث صيغة السلام المقترحة لحل الأزمة الأوكرانية.

وقال زيلينسكي في فيديو نشره على صفحته الرسمية على منصة "إكس" أن فريق أوكرانيا يعمل في جدة بالمملكة العربية السعودية في اجتماع مستشاري قادة الدول على صيغة السلام.

وأضاف في الفيديو أن هناك 42 دولة ممثلة هناك من قارات مختلفة ، ومقاربات سياسية مختلفة للشؤون العالمية ، لكن الجميع متحدون بأولوية القانون الدولي.

ولهذا السبب اقترحت أوكرانيا صيغة السلام لأنه يجب استعادة النظام الدولي القائم على القواعد ، الذي انتهكه الحرب الروسية.

وأكد زيلينسكي على أهمية إجراء مفاوضات ثنائية مع الشركاء على هامش الاجتماع في جدة.