أخبار التعليم | كيف يمكن التخرج من هندسة القاهرة خلال 4 سنوات فقط؟.. وموعد انتهاء المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2023

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من أخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

نجوم الثريا بجوار القمر .. ظاهرة فلكية خلابة ينتظرها هواة الفلك الخميس المقبل

تشهد سماء مصر، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع الحشد النجمي Pleiades (الثريا)، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

19 أغسطس.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا على القيادة الفعالة بالجامعات

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف إلى تنمية القدرات و المهارات و يتم ذلك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

كيف يمكن التخرج من هندسة القاهرة خلال 4 سنوات فقط |الكلية تجيب

أعلن الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة ، كل ما يخص برامج الكلية لعام 2023 و الشروط المطلوبة للتقديم .

تنسيق الجامعات 2023.. موعد انتهاء المرحلة الأولى

تنسيق المرحلة الأولى 2023.. ينتظم تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023 لليوم الثانى على التوالى، حيث تتم كتابة رغابتهم حسب الكليات المتاحة لهم على موقع التنسيق الإلكترونى

لطلاب الدبلومات الفنية .. سجل في الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالجامعات عبر هذا الرابط

أكد الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، متابعته لتسجيل طلاب الدبلومات والمعاهد الفنية في الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالجامعات.