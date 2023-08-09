انخفاض أسعار الدواجن .. كم يصل سعر الكيلو للمستهلك اليوم

تبحث ربات البيوت عن أسعار الدواجن يوميًا حيث تمثل الدواجن قيمة اقتصادية هامة لدى العديد من المواطنين في مصر، كما أنها من الوجبات الأساسية للأسر جميعها، نظرًا لانخفاض سعرها نسبيًا مقارنة بأسعار باقي أنواع اللحوم الحمراء.



أسعار الدواجن اليوم

سجّلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 62 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 68 جنيها، وسجل سعر الدواجن الأمهات 55 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 60 جنيها.

وبلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 99 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 105 جنيهات.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 95 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 100 جنيه.

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم من 140 لـ 160 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة



كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 65 و 70 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 65 و70 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60 جنيها.

أسعار البط اليوم



يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 55 إلى 56 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 60 إلى 65 جنيها.



وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم



وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

• كتكوت أبيض: 7 : 8 جنيهات.

• كتكوت ساسو: 6 : 7 جنيهات



وقال الدكتور عبدالعزيز سيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف، إن أسعار الدواجن انخفضت 3 جنيهات؛ بسبب تغيرات حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى استمرار عدم الإقبال على الشراء.

انخفاض أسعار الدواجن

وأضاف رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف، خلال تصريحات تليفزيونية : "انخفاض أسعار الدواجن لن يستمر الفترة المقبلة"، منوهًا إلى أن استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج، هو السبب الوحيد في استقرار أسعار المنتج النهائي.

وتابع رئيس شعبة الدواجن في اتحاد الغرف: "حالة الطقس تدفع التجار لبيع الدواجن خوفًا من نفوقها بسبب درجات الحرارة العالية.

وكان قد أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الافراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بناء على توجيهات د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع البنك المركزي.

واضاف "القصير" انه خلال الفترة من 20/7/2023 حتى 3/8/2023تم الإفراج عن 378 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 183 مليون دولار.

وأضاف ان الإفراج شمل 282 ألف طن من الذرة بحوالي 101 مليون دولار وحوالي 96 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 73 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 9 ملايين دولار.



