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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فندق خمس نجوم| شاهد.. افتتاح دار الضيافة الملحقة في مبني مدينة شرم الشيخ

فودة يفتتح
فودة يفتتح

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، دار الضيافة  بمحيط مجلس المدينة الرقمى بشرم الشيخ، والذي يحتوى على 11 غرفة من بينهم  7 سويت و4 غرفة دبل
مزودة بالتكييفات والأثاث وكافة الأجهزة الكهربائية لخدمة ضيوف المحافظة فضلا عن عدد من المكاتب الإدارية والمخازن، كما يطل المبنى على الحديقة المركزية من كافة جوانبه.

 

صمم الدار علي طراز الفنادق الخمس نجوم في مستوي الغرف والخدمات والتجهيزات  لضيوف المحافظة.

 
واطمأن المحافظ على ارتفاع مستوى التجهيزات والخدمات ووجة بضرورة الحفاظ على هذا الصرح الجديد ومداومة اعمال الصيانة بصورة دورية.


رافق المحافظ في الافتتاح  اللواء أحمد الإسكندرانى سكرتير عام المحافظة واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ. 
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فندق ٥ نجوم

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اللواء خالد فودة فندق دار ضيافة شرم الشيخ

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