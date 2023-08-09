لاعب فاركو: ميدو لم يمنحني الفرصة مع المقاصة.. وأسوان الفترة الأصعب بمسيرتي

قال أحمد صغيري لاعب فريق فاركو، إنه بدأ مشواره مع كرة القدم ضمن صفوف مصر المقاصة الذي استمر معه لمدة 12 عامًا، موضحًا أن ميدو عندما كان مدربًا للفريق لم يمنحنه فرصة المشاركة.

وأضاف صغيري، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الفترة الأصعب في مسيرته، هي التي قضاها ضمن صفوف أسوان والتي استمرت عامين.

وأشار إلى أن منافسة أسوان على الهبوط كانت صعبة للغاية وأثرت في مسيرته بشكل كبير، مؤكدًا أن هذا النادي لا يستحق التواجد في القسم الثاني.

وواصل تصريحاته، أنه استفاد من كل المدربين الذين تولوا مهمة تدريبه، حيث قال: «كل مدرب تولى تدريب فريق أنا كنت فيه اتعلمت منه كتير واستفدت بخبرات».

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