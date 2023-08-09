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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس الوزراء يعلن إقامة محطة عملاقة للهيدروجين الأخضر في مصر.. ونواب: فرصة واعـدة لتحقيق التنمية الاقتصادية.. وتقليل تكاليف الاستيراد أبرز الفوائد

الهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر

رئيس الوزراء يعلن إقامة محطة عملاقة للهيدروجين الأخضر في مصر

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برلماني: نقلة نوعية للتحول إلى نموذج تنموي مستدام يحافظ على البيئة ويواجه تغير المناخ

نائب: خطوة جادة للحد من التأثيرات السلبية لتقلبات أسعار الوقود

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، أمس الثلاثاء؛ لمناقشة عرض مُقدم من إحدى الشركات الأجنبية الكبرى لإقامة محطة عملاقة للهيدروجين الأخضر في مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، و روبرتس لودافيكس، الرئيس التنفيذي للشركة المنفذة للمشروع، والمستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس علاء حجر، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني، واللواء محمد مصطفى، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمد أبو النجا، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي.


في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بهذه الخطوة ، مؤكدين أنها ستضع مصر على الخريطة العالمية للتنمية المستدامة ، كما أنها ستقلل من تكاليف الاستيراد .


ومن جهته، ثمن محمود عادل شعلان، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إقامة محطة عملاقة للهيدروجين الأخضر في مصر باستثمارات أجنبية مباشرة .


و أكد " شعلان " فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أن هذه الخطوة ستستهم في تقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية ، إلى جانب التحـول إلى نموذج تنموي مستدام يتسـق مـع جـهـود الحفاظ علـى البيئـة ومواجهـة تغير المناخ، خاصة مع ما يمثله التحول الأخضر من فرصة واعـدة لتحقيق التنمية الاقتصادية، فى العديد من القطاعات الحيوية .  

 


في سياق متصل، أشاد عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، بتحركات الحكومة نحو التحول للهيدروجين الأخضر من خلال إقامة محطة عملاقة في مصر، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق العديد من المزايا، أبرزها تقليل تكاليف الاستيراد، والاعتماد على مصادر الطاقة المحلية المتجددة.

وأكد "الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا المصنع سيعزز الاستقلال الاقتصادي، ويحد من التأثيرات السلبية لتقلبات أسعار الوقود، علاوة على أنه سيعزز مكانة مصر في السوق العالمية كمنتجين ومصدرين للطاقة المستدامة.

مصطفى مدبولي محطة أسعار الوقود الطاقة الشمسية مصادر الطاقة التحول الاخضر

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