أنا واخد بطولات أكتر منك.. أحمد مرتضى منصور يرد على أيمن يونس

نشر أيمن يونس لاعب نادي الزمالك السابق، منشورا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر

وكتب أيمن يونس: "الساده أعضاء المجلس المتبقين اذا كان لديكم ذره حب متبقيه جوه قلوبكم ل نادي الزمالك فاستقيلوا حتي نتذكر لكمموقف جيد ..و كفااااايه بجد"



وأضاف: "أما عن شيكابالا الاسطوره المخلص ابن نادينا جينات دم روح .ف انا اشهد لك انك في كل مواقفك كنت عاشق للزمالك وجماهيره بدون مزايدات"

وجاء رد أحمد مرتضى وكتب: "استقيل ليه ؟! يا كابتن أنا واخد بطولات اكتر من حضرتك ١٠ مرات سواء عندما كنت لاعب أو إداري هل منطقي لو في اخفاق موسم واحد استقيل"



وأكمل: "للأسف الكلام بيكون قدام الناس كلام وفي الغرف المغلقه كلام تاني كابتن ايمن عندنا شغل اكتر من الكلام لو حابب تساعد تشرفدا نادينا كلنا لحضرتك كل الاحترام"







شيكابالا يرد على اتهامات مرتضى منصور



أصدر محمود عبدالرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك بيانا للرد على اتهامات مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاءالسابق .

وجاء بيان شيكابالا عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على النحو التالي:

جماهير نادي الزمالك العظيمة،، أتحدث إليكم اليوم ليس فقط بصفتي قائدا لفريق الكرة بالنادي وأحد أكثر من تشرفبحمل شارة قيادة القلعة البيضاء عبر التاريخ، ولكن أتحدث باعتباري واحدا ممن تربوا داخل جدران هذا النادي العظيم،ولمدة أكثر من ربع قرن تشرفت بأن أدافع عن راية الزمالك

ولذلك كان يجب الرد علي بعض النقاط وهذا ليس كل شئ

* رئيس النادي السابق يسألني.، لماذا لم أتدخل معه في رفع الحجز عن الزمالك؟!! وأنا هنا لن أذيع سرا فأنا قبل أن أكونقائدا للنادي فأنا زملكاوي قلبا وقالبا، وأتشرف بأنني على علاقة جيدة بكل مسئولي النادي السابقين والحاليين،وبالفعل تحدثت مع السادة الأطراف أصحاب الحجز على النادي وتواصلت معهم لرفع الحجز وإنهاء الأزمة حفاظا علىالنادي واستقرار الفريق وباقي الألعاب الأخرى، والمفاجأة أن الرد جاء بأنه لا يوجد حجز على النادي والزمالك غيرمحجوز عليه لصالح أي جهة طلب منا التواصل معها لحل الأزمة!

* بالنسبة لقضية سبورتنج لشبونة فالنادي اشتراني من صفوف سبورتنج لشبونة عام ٢٠١٦ مقابل ٦٥٠ ألف دولاروبالفعل تم سداد مبلغ ١٤٠ ألف دولار وتبقى ٥١٠ الف فقط كان يجب تسديدهم في مواعيدهم طبقا للتعاقد وللعلم كان يتمخصم كل ذلك من مستحقاتي المالية لدى النادي، ولكن بسبب التقاعس في التسديد وغرامات التأخير أصبح المبلغالإجمالي المطلوب من النادي أكبر بكثير..

و في ذلك الوقت إذا كان تم سداد المبلغ في موعده وهو ٥١٠ ألف دولار وبحساب سعر الدولار وقتها ٧ جنيهات و٨٣ قرشاما يعادل ثلاثة ملايين و٩٠٠ ألف جنيه، الآن أصبح المطلوب مع التأخير والغرامات وزيادة سعر الدولار ٤٦ مليونا

وللعلم،، وقفت كحائط للصد في كثير من الأمور لحل مشاكل تخص اللاعبين لم أعلن عنها، كنت أسعى دائما لحل أكثرمن مشكلة في الفريق حتى لا ينهار تماما طوال الموسم الماضي، وليس شيكابالا الذي يتهم بالتقصير أو التمرد في حقنادي الزمالك بدافع المال!!!..، لأنني اخترت اللعب في الزمالك، وبسبب أخطاء إدارية من قبل لعبت بدون أموال، وعلاقتيمع الزمالك وجماهيره أكبر من الأمور المادية والكل يعلم ذلك، ونحن هنا لا نتحدث عن ظروف مادية فقط مر بها اللاعبونطوال موسم ولكن هناك ظروف أخرى أصعب لا يمكن الحديث عنها واللاعبون يطلبون مني الحديث نيابة عنهم ولذلكوبصفتي كان حديثي لتوضيح تلك الأزمات والمشاكل العديدة التي كانت سببا مباشرا في نتائج الفريق خلال موسمكامل.

هذا ردا على كل ما أثاره رئيس النادي السابق بشأني.

أما ما يخص كل ما حدث للفريق سيكون هناك رد بشكل واضح.

