أحمد حسن يكشف المبالغ المقدمة من الزمالك لقيد اللاعبين .. تفاصيل

كشف اللاعب أحمد حسن عن حصول اتحاد الكرة علي 15 مليون جنيه بعد الموافقة على قيد اللاعبين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن :"مصدر: اتحاد الكرة يحصل من الزمالك على 15 مليون جنيه "كاش" بعد الموافقة على قيد اللاعبين إلى جانب خطاب بمبلغ 30 مليون جنيه من الشركة الراعية".

ويذكر أنه قد كشف الإعلامي محمد شبانة عن بند سري في عقد محمود عبدالرازق شيكابالا نجم وقائد الزمالك يتيح لمجلس الإدارة فسخ التعاقد في أي وقت .

واكد شبانة في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن عقد شيكابالا ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل ولكن مجلس الإدارة السابق والذي جدد له ٤ مواسم وضع بند يتيح له الاستمرار بشرط قدرته علي العطاء داخل الملعب حيث أن هذا العقد كان عقب تخطي شيكابالا حاجز ال ٣٣ عاما.

واضاف أن الزمالك من الممكن أن يستغل هذا البند و يفسخ عقد شيكابالا حاليا مشددا أن ما يحدث في الزمالك من ازمات يؤثر سلبا علي الفريق.

وتابع أن رحيل شيكابالا حاليا عن الفريق سيضر كثيرا بالفريق بالاضافة لان حديثه عن أن هناك أمورأ اخري كارثية سيكشف عنها.

وتابع أن الزمالك حاليا بحاجة للاستقرار سواء علي مستوي مجلس الإدارة أو على مستوى الفريق.