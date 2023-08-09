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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ما تتكسر له عين | نجم الزمالك السابق يوجّه رسالة لـ شيكابالا

شيكابالا
شيكابالا

وجه أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق رسالة إلى نجم الفريق شيكابالا، بعد بيانه أمس بشأن مرتضى منصور.

ونشر عبد الملك صورة لـ شيكابالا من خلال حسابه الشخصي  تويتر وعلق قائلا :"  الحر عمر ما تتكسر له عين".

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أصدر محمود عبدالرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك بيانا للرد على اتهامات مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء السابق .


وجاء بيان شيكابالا عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على النحو التالي: 
جماهير نادي الزمالك العظيمة،، أتحدث إليكم اليوم ليس فقط بصفتي قائدا لفريق الكرة بالنادي وأحد أكثر من تشرفبحمل شارة قيادة القلعة البيضاء عبر التاريخ، ولكن أتحدث باعتباري واحدا ممن تربوا داخل جدران هذا النادي العظيم،ولمدة أكثر من ربع قرن تشرفت بأن أدافع عن راية الزمالك 
ولذلك كان يجب الرد علي بعض النقاط وهذا ليس كل شئ

رئيس النادي السابق  يسألني.، لماذا لم أتدخل معه في رفع الحجز عن الزمالك؟!! وأنا هنا لن أذيع سرا فأنا قبل أن أكون قائدا للنادي فأنا زملكاوي قلبا وقالبا، وأتشرف بأنني على علاقة جيدة بكل مسئولي النادي السابقين والحاليين، وبالفعل تحدثت مع السادة الأطراف أصحاب الحجز على النادي وتواصلت معهم لرفع الحجز وإنهاء الأزمة حفاظا علىالنادي واستقرار الفريق وباقي الألعاب الأخرى، والمفاجأة أن الرد جاء بأنه لا يوجد حجز على النادي والزمالك غير محجوز عليه لصالح أي جهة طلب منا التواصل معها لحل الأزمة!

شيكابالا وقضية لشبونة 

بالنسبة لقضية سبورتنج لشبونة فالنادي اشتراني من صفوف سبورتنج لشبونة عام ٢٠١٦ مقابل ٦٥٠ ألف دولار وبالفعل تم سداد مبلغ ١٤٠ ألف دولار وتبقى ٥١٠ الف فقط كان يجب تسديدهم في مواعيدهم طبقا للتعاقد وللعلم كان يتم خصم كل ذلك من مستحقاتي المالية لدى النادي، ولكن بسبب التقاعس في التسديد وغرامات التأخير أصبح المبلغ الإجمالي المطلوب من النادي أكبر بكثير..

شيكابالا مرتضى الزمالك احمد عيد القلعة البيضاء

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