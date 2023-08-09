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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي يكشف بندا سريا بعقد شيكابالا يتيح فسخ تعاقده عن الزمالك

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة عن بند سري في عقد محمود عبدالرازق شيكابالا نجم وقائد الزمالك يتيح لمجلس الإدارة فسخ التعاقد في أي وقت .

 

واكد شبانة في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن عقد شيكابالا ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل ولكن مجلس الإدارة السابق والذي جدد له ٤ مواسم وضع بند يتيح له الاستمرار بشرط قدرته علي العطاء داخل الملعب حيث أن هذا العقد كان عقب تخطي شيكابالا حاجز ال ٣٣ عام 

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واضاف أن الزمالك من الممكن أن يستغل هذا البند و يفسخ عقد شيكابالا حاليا مشددا أن ما يحدث في الزمالك من ازمات يؤثر سلبا علي الفريق 

 

وتابع أن رحيل شيكابالا حاليا عن الفريق سيضر كثيرا بالفريق بالاضافة لان حديثه عن أن هناك أمور اخري كارثية سيكشف عنها.

 

وتابع أن الزمالك حاليا بحاجه للاستقرار سواء علي مستوي مجلس الإدارة أو على مستوى الفريق 

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