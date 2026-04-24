غيرتني للأحسن.. أشرف زكي يحتفل بعيد ميلاد ابنته

احتفل الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بعيد ميلاد ابنته مريم .

ونشر زكي صور تجمعه مع ابنته عبر حسابه الشخصي انستجرام "كل سنة وانتي طيبة يا أجمل وأحلى حاجة حصلت في حياتي، وجودك مش بس فرحني، ده غيرني للأحسن، وخلى لكل حاجة معنى".

وتابع: "بتمنالك سنة مليانة نجاح وفرحة قد قلبك الطيب، وأشوفك دايمًا أحسن الناس وأقواهم، زي ما أنا شايفك دايمًا، بحبك يا بنت عمري، وكل سنة انتي معايا وفي قلبي".



من جهة أخرى، أكد الدكتور أشرف زكي أن الفترة المقبلة ستشهد نهضة كبيرة للمسرح، مشيرًا إلى وجود تعاون مشترك بين مصر والهيئة العامة للترفيه في مجالات المسرح والسينما والفن بشكل عام.

وأوضح اشرف زكي، خلال لقاءه مع برنامج «حبر سري»، على شاشة «القاهرة والناس»، أن هناك بروتوكول تعاون تم توقيعه، وأسفر بالفعل عن تقديم مسرحيات بالتعاون مع هيئة الترفيه حققت نجاحًا ملحوظًا، مؤكدًا أن العمل جارٍ حاليًا على تطوير هذا التعاون بما يخدم الحركة الفنية في البلدين.

وأشار اشرف زكي إلى أن السعودية تشهد طفرة كبيرة في مجالي السينما والمسرح، مع وجود إنتاج فني متميز، لافتًا إلى أن هذا الحراك ينعكس بشكل إيجابي على الوسط الفني ككل، سواء من مخرجين أو ممثلين أو مختلف عناصر الصناعة.