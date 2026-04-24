صنع تاريخ كرة القدم في المنطقة.. الأهلي يحتفل بمرور 119 عاما على تأسيسه
مدير فندق هولندي: عملت مع الموساد 15 عاما ضد البرنامج النووي الإيراني
مواعيد وأسعار قطار تالجو الجمعة 24 أبريل 2026 بعد التوقيت الصيفي
تحمل 1.9 مليون برميل.. أمريكا تعلن مصادرة ناقلة نفط إيرانية في المحيط الهندي
52.6 جنيه.. آخر تحديث لأكبر سعر دولار اليوم
كيفية النزول لسجود التلاوة في الصلاة.. تعرف عليها
دعاء أول جمعة من ذو القعدة .. كلمتان نبويتان من رددهما غفر جميع ذنبه
ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 أبريل
اتحاد الكرة يحيل المذكرة المقدمة من محامي زيزو إلى لجنة شؤون اللاعبين
تفاصيل عقد إمام عاشور الجديد مع الأهلي.. راتب خرافي وسيارة فاخرة
مواعيد الأتوبيس الترددي بعد تطبيق التوقيت الصيفي
تصعيد إقليمي محتمل.. إسرائيل تترقب الضوء الأخضر من أمريكا للتحرك ضد إيران
فن وثقافة

إنجي كيوان: شخصيتي بمسلسل الفرنساوي الأصعب في مسيرتي الفنية

النجمة أنجي كيوان
النجمة أنجي كيوان
أوركيد سامي

كشفت الفنانة إنجي كيوان عن كواليس مشاركتها في مسلسل الفرنساوي، حيث تحدثت عن تفاصيل شخصيتها والتحديات التي واجهتها خلال العمل.

وأكدت إنجي كيوان، لـ صدى البلد الإخباري، أنها تجسد خلال أحداث المسلسل شخصية «مشيرة فوزي»، وهي شخصية وصفتها بـ"المركبة" التي تحمل أبعادًا نفسية ودرامية متعددة، مشيرة إلى أنها تختلف بشكل واضح عن جميع الأدوار التي قدمتها من قبل.

 وأوضحت أن هذا الاختلاف لا يقتصر فقط على طبيعة الشخصية، بل يمتد أيضًا إلى البناء الدرامي والعلاقات المتشابكة التي تربطها بباقي أبطال العمل، ما منحها مساحة كبيرة لإظهار قدراتها التمثيلية بشكل أعمق وأكثر تنوعًا.

وأضافت أن شخصية «مشيرة فوزي» تعد من أصعب الشخصيات التي قدمتها في مسيرتها الفنية، نظرًا لما تحتويه من تفاصيل دقيقة وتحولات مستمرة، وهو ما تطلب منها مجهودًا كبيرًا في التحضير والدراسة.

وأشارت إلى أن هذا التحدي كان من أهم الأسباب التي حمستها للمشاركة في المسلسل، مؤكدة أنها تبحث دائمًا عن الأدوار التي تخرجها من المنطقة الآمنة وتدفعها لتقديم أداء مختلف.



واختتمت تصريحاتها بالتعبير عن سعادتها بالتجربة ككل، مشيدة بفريق العمل وروح التعاون التي سادت الكواليس، ومتمنية أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور عند عرضه، خاصة أنه يقدم تجربة مختلفة تحمل الكثير من المفاجآت.

وينتمي مسلسل «الفرنساوي» إلى نوعية الأعمال ذات الإيقاع السريع، التي تعتمد على تصاعد الصراع الدرامي بشكل مكثف، ما يعزز من حالة التشويق ويضع أبطاله في اختبارات متلاحقة، في إطار مختلف يبتعد عن القوالب التقليدية.

مواعيد غلق المحلات والمطاعم

رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمطاعم بعد التوقيت الصيفي

تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

سعر الذهب اليوم

فارق يتجاوز 600 جنيه عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة

موعد صلاة الفجر بالتوقيت الصيفي

بعد تغيير الساعة.. موعد صلاة الفجر في التوقيت الصيفي الجديد

سعر الدولار

ارتفع 110 قروش.. سعر الدولار في البنوك اليوم

بيراميدز

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية غدا: ارتفاع الحرارة وأمطار رعدية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

المتهمة

القبض على صانعة محتوى بالقاهرة

بطه زينهم

إخلاء سبيل البلوجر "بطه زينهم" بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات

المتهمة

عايزه مشاهدات .. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات بملابس خادشة

أبرزها البطاطس.. أفضل طرق لتحضير الأكل بدون قلي لتجنب الأمراض

المقليات
المقليات
المقليات

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

بدأ يظهر فى الأسواق .. اكتشف أضرار البطيخ

البطيخ
البطيخ
البطيخ

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا
رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا
رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد