إنجي كيوان: شخصيتي بمسلسل الفرنساوي الأصعب في مسيرتي الفنية

كشفت الفنانة إنجي كيوان عن كواليس مشاركتها في مسلسل الفرنساوي، حيث تحدثت عن تفاصيل شخصيتها والتحديات التي واجهتها خلال العمل.

وأكدت إنجي كيوان، لـ صدى البلد الإخباري، أنها تجسد خلال أحداث المسلسل شخصية «مشيرة فوزي»، وهي شخصية وصفتها بـ"المركبة" التي تحمل أبعادًا نفسية ودرامية متعددة، مشيرة إلى أنها تختلف بشكل واضح عن جميع الأدوار التي قدمتها من قبل.

وأوضحت أن هذا الاختلاف لا يقتصر فقط على طبيعة الشخصية، بل يمتد أيضًا إلى البناء الدرامي والعلاقات المتشابكة التي تربطها بباقي أبطال العمل، ما منحها مساحة كبيرة لإظهار قدراتها التمثيلية بشكل أعمق وأكثر تنوعًا.

وأضافت أن شخصية «مشيرة فوزي» تعد من أصعب الشخصيات التي قدمتها في مسيرتها الفنية، نظرًا لما تحتويه من تفاصيل دقيقة وتحولات مستمرة، وهو ما تطلب منها مجهودًا كبيرًا في التحضير والدراسة.

وأشارت إلى أن هذا التحدي كان من أهم الأسباب التي حمستها للمشاركة في المسلسل، مؤكدة أنها تبحث دائمًا عن الأدوار التي تخرجها من المنطقة الآمنة وتدفعها لتقديم أداء مختلف.





واختتمت تصريحاتها بالتعبير عن سعادتها بالتجربة ككل، مشيدة بفريق العمل وروح التعاون التي سادت الكواليس، ومتمنية أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور عند عرضه، خاصة أنه يقدم تجربة مختلفة تحمل الكثير من المفاجآت.

وينتمي مسلسل «الفرنساوي» إلى نوعية الأعمال ذات الإيقاع السريع، التي تعتمد على تصاعد الصراع الدرامي بشكل مكثف، ما يعزز من حالة التشويق ويضع أبطاله في اختبارات متلاحقة، في إطار مختلف يبتعد عن القوالب التقليدية.