بسلاح أبيض.. إصابة ثلاثة أشخاص في مشاجرة بجمصة

أصيب 3 أشخاص إثر وقوع مشاجرة، أمام كارتة مدينة جمصة، بمحافظة الدقهلية والتعدى عليهم بسلاح أبيض.

تلقت مدير أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب مشاجرة أمام كارتة جمصة، واصابة اشخاص.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه ،و تبين وقوعةد مشاجرة أسفرت عن إصابة كلا من: بلال اسماعيل عباس ، 24 عاما ، مصلب بجرح قطعي بالرأس وأمال محمد ناصف، 50 عاما، مصابه، بجرح قطعي بفروة الرأس والرقبة والصدر والكتف الأيمن. وإسماعيل عباس عبدالدايم، 54 عامة، مصاب بسحجات متفرقه بالجسم.

تم نقل المصابين لمستشفى جمصة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.