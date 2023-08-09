شيكابالا خط أحمر.. نجم الزمالك السابق يطالب مرتضي منصور بالرحيل فورا

طالب طارق السيد نجم الزمالك السابق مرتضي منصور رئيس النادي بضرورة الرحيل عن النادي فورا

وأكد طارق السيد في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن ما يحدث في الزمالك أمر كارثي مشددا أن محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق خط أحمر ولا يجوز الهجوم عليه .

واضاف أن شيكابالا ابن بار بالزمالك مشددا أن هجوم مرتضي عليه أمر يضر بالنادي والفريق خاصه في هذا التوقيت الصعب

واضاف أن مرتضي منصور أعلن أنه سيستمر في النادي من أجل دعمه ولكن ما يحدث من جانبه لا يدل مطلقا علي دعمه للنادي

واضاف أن الزمالك يمر بأزمات ماديه صعبه والوضع صعب للغايه ولا يجب أن تضاف أزمه جديدة للفريق