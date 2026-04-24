سامي الشيخ: طبيعة الشخصية جذبتني للمشاركة في مسلسل الفرنساوي

كشف الفنان سامي الشيخ عن تفاصيل شخصيته في مسلسل "الفرنساوي"، مؤكدًا أنه يجسد دور رجل أعمال قوي النفوذ يدخل في صراعات معقدة ضمن سياق درامي مليء بالتشويق والإثارة.



وفي تصريحات لموقع "صدى البلد" الإخباري، أوضح سامي الشيخ أنه يقدم شخصية "يوسف عدلي ثابت"، وهو رجل يمتلك سلطة ونفوذًا كبيرين، ما يجعله طرفًا أساسيًا في صراعات كثيرة



وأضاف الشيخ أن ما جذبه للمشاركة في المسلسل هو طبيعة الشخصية التي وصفها بـ"المركبة والمختلفة"، موضحًا أنها تحمل العديد من الأبعاد النفسية والإنسانية التي تتيح له مساحة واسعة لتقديم أداء تمثيلي متنوع ومليء بالتحديات



وأشاد بالتعاون مع جميع فريق العمل، لافتًا إلى أن التعاون مع فريق متميز كان من أبرز عوامل نجاح التجربة بالنسبة له.

مسلسل "الفرنساوي" يضم نخبة من النجوم، على رأسهم عمرو يوسف وسامي الشيخ، وهو من تأليف وإخراج آدم عبد الغفار، وإنتاج شركة "كايرو فيلمز" للمنتج وسام سيف الإسلام.



يعد العمل من المسلسلات المنتظرة، نظرًا لما يحمله من عناصر درامية مشوقة وقصص متشابكة تعكس صراعات القوة والنفوذ في إطار اجتماعي مثير.