هاني رمزي: عبلة كامل إنسانة وفنانة استثنائية نفتقدها

أعرب الفنان هاني رمزي عن اشتياقه الكبير للفنانة القديرة عبلة كامل، معبرًا عن دهشته من ابتعادها وانعزالها عن الأضواء في الفترة الأخيرة.



وقال هاني رمزي خلال استضافته في برنامج “ضيفي” مع الإعلامي معتز الدمرداش، إن عبلة كامل فنانة وإنسانة استثنائية، واصفًا إياها بأنها “حاجة منفردة نفخر بها ولن تتكرر”، مشيرًا إلى أنها كانت قريبة جدًا من أسرته وكأنها فرد منها.



وأضاف: “كانت صديقة للعيلة، وكانت دائمًا معنا، ثم فجأة اختفت وانعزلت، ومش عارف السبب، لكني مشتاق لها جدًا، حتى لأكلها وضحكتها، كانت أخت وسند ليا، وكل يوم في التصوير كانت بتفاجئنا بالأكل والمحشي، وإنسانة جميلة بكل معنى الكلمة”.