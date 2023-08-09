نجل شكوكو يكشف سر تسميته بهذا الاسم.. حقيقة الخلاف مع يوسف وهبي ومكالمة أم كلثوم

حل حمادة شكوكو، نجل الفنان الراحل محمود شكوكو، ضيفا على برنامج صباح الورد المذاع على شاشة “Ten TV”، ليكشف تفاصيل وأسرار في حياة والده الراحل شكوكو، وأبرز مواقفه في الفن وخارجه.

سر تسمية شكوكو بهذا الاسم وعلاقته بالديك

كشف حمادة شكوكو، نجل الفنان الراحل محمود شكوكو، عن سر تسمية والده بهذا الاسم، موضحا أن هذا الاسم المركب سببه أن كل جد من العائلة أراد تسميته عندما وُلد باسم مختلف.

وأضاف نجل شكوكو، أن جده كان يربي ديك بسطح منزلهم، وعندما سُئل عن الاسم الذي سيسمى به المولود فاستلهم الاسم من صياح الديك وأطلق عليه اسم شكوكو.

وتابع، أن بناءً على الاسم الذي اختاره كلا الجدود، قد كان الاسم النهائي "محمود شكوكو"، ويعتبر اسما مركبا ومميزا، موضحا نجل شكوكو أن هو وأخوته الوحيدين الملقبين بهذا الاسم على مستوى الجمهورية.

سر مكالمة كوكب الشرق أم كلثوم لشكوكو بسبب حفلة

حل حمادة شكوكو، نجل الفنان الراحل محمود شكوكو، ضيفا على برنامج صباح الورد، ليكشف تفاصيل وأسرار في حياة والده الراحل شكوكو، وأبرز مواقفه في الفن وخارجه.

وقال حمادة شكوكو، إن والده كان محبوبا من جميع الفنانين، وقام بتكوين فرقة شكوكو في سنة من السنوات والتي جمعت كارم محمود ،عبد العزيز محمود، شفيق جلال وتحية كاريوكا وغيرهم.

وذكر نجل شكوكو، أحد المواقف حيث كانت أم كلثوم "كوكب الشرق" كانت تقيم حفلة كل شهر وحدثت مشكلة بالمكان الذي تقام به حفلتها، ولجأت لـ شكوكو بسبب عدم وجود مكان لتقيم به الحفل الغنائي، وقتها كان شكوكو يقوم بعرض مسرحي بمسرح الأزبكية وقام بالغائه لتقيم أم كلثوم حفلها بدلا منه.

تعليق أم كلثوم على الورد

وأضاف، أن شكوكو وقتها قام بتجهيز باقة ورود وعليها القبعة الخاصة به مُزينة بالورود، معقب: "أم كلثوم لما شافت الورد قالت ده شكوكو".



حقيقة خلاف شكوكو مع يوسف وهبي

أكد حمادة شكوكو، نجل الفنان الراحل محمود شكوكو، أن والده لم يكن لديه أي مشاكل مع أي فنان من الوسط الفني، مضيفا أنه كان ملتزم في مواعيده بشكل كبير.

وأضاف "شكوكو"، أنه كان محبا ومحبوبا من جميع الفنانين، مؤكدا على عدم حدوث أي مشاكل بينه وبين الفنان "يوسف وهبي"، معقبا: "دي شائعات لأن يوسف وهبي له مكانة وشكوكو بمكان آخر ولا أظن أنهما اجتمعا سويا بعمل فني مشترك".

وأوضح "شكوكو"، أن الالتزام بالمواعيد كان في المقام الأول لدي والده، مضيفا أنه لم يستقبل أبدا أي فنان داخل منزله و كان يقوم بجميع المقابلات خارج المنزل، و تم تطبيق هذه القاعدة على أولاده أيضا.

شكوكو من أطيب القلوب

وتابع، أن شكوكو كان من أطيب القلوب، وكان يحترم القواعد التي يضعها داخل منزله ويقوم بتطبيقها، وكان يرث عادات وتقاليد عن جدوده ويقوم بتطبيقها على منزله وأولاده.