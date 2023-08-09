نجل شكوكو يكشف سر تسمية والده بهذا الاسم وعلاقته بالديك

كشف حمادة شكوكو، نجل الفنان الراحل محمود شكوكو، عن سر تسمية والده بهذا الاسم، موضحا أن هذا الاسم المركب سببه أن كل جد من العائلة أراد تسميته عندما وُلد باسم مختلف.

وأضاف نجل شكوكو، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على شاشة "Ten Tv"، أن جده كان يربي ديك بسطح منزلهم، وعندما سُئل عن الاسم الذي سيسمى به المولود فاستلهم الاسم من صياح الديك وأطلق عليه اسم شكوكو.

الوحيدين الملقبين بـ شكوكو على مستوى الجمهورية

وتابع، أن بناءا على الاسم الذي اختاره كلا الجدود، قد كان الاسم النهائي "محمود شكوكو"، ويعتبر اسم مركب ومميز، موضحا نجل شكوكو أن هو وأخوته الوحيدين الملقبين بهذا الاسم على مستوى الجمهورية.