نجل شكوكو يحكي سر مكالمة كوكب الشرق أم كلثوم لوالده بسبب حفلة

حل حمادة شكوكو، نجل الفنان الراحل محمود شكوكو، ضيفا على برنامج صباح الورد، ليكشف تفاصيل و أسرار في حياة والده الراحل شكوكو، و أبرز مواقفه في الفن و خارجه.

وقال حمادة شكوكو، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على شاشة "Ten Tv"، أن والده كان محبوبا من جميع الفنانين، و قام بتكوين فرقة شكوكو في سنة من السنوات والتي جمعت كارم محمود ،عبد العزيز محمود ، شفيق جلال و تحية كاريوكا وغيرهم.

وذكر نجل شكوكو، أحد المواقف حيث كانت أم كلثوم "كوكب الشرق" كانت تقيم حفلة كل شهر و حدثت مشكلة بالمكان الذي تقام به حفلتها، و لجأت لـ شكوكو بسبب عدم وجود مكان لتقيم به الحفل الغنائي، وقتها كان شكوكو يقوم بعرض مسرحي بمسرح الأزبكية و قام بالغائه لتقيم أم كلثوم حفلها بدلا منه.

تعليق أم كلثوم على الورد

وأضاف، أن شكوكو وقتها قام بتجهيز باقة ورود وعليها القبعة الخاصة به مُزينة بالورود، معقب: "أم كلثوم لما شافت الورد قالت ده شكوكو".

