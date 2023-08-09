البيت الأبيض يخطط لتقييد بعض الاستثمارات الأمريكية في الصين ..تفاصيل

صرح مسؤول أمريكي كبير لوكالة رويترز الإخبارية ،اليوم الأربعاء، بأن البيت الأبيض سيقدم تفاصيل خططه لحظر بعض الاستثمارات الأمريكية في التكنولوجيا الحساسة في الصين، وسيطلب إخطار الحكومة بالاستثمارات الأخرى.

وتهدف الخطط إلى منع رأس المال والخبرة الأمريكية من المساعدة في تطوير التقنيات التي يمكن أن تدعم التحديث العسكري الصيني وتهدد الأمن القومي للولايات المتحدة.

وذكرت وكالة رويترز يوم الجمعة الماضي أنه من المتوقع أن يصدر الرئيس جو بايدن قريبًا أمرًا تنفيذيًا طال انتظاره لفحص الاستثمارات الصادرة في التقنيات الحساسة للصين هذا الأسبوع.

وقال المصدر الحكومي البارز إن الأمر متوقع اليوم الأربعاء. وامتنع البيت الأبيض عن التعليق امس الثلاثاء.

وشدد مسؤولو إدارة بايدن على مدى شهور على أن أي قيود على الاستثمار الأمريكي في الصين ستكون مستهدفة بشكل ضيق.

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في أبريل إن هذه إجراءات مفصلة، كما تقول بكين ، ليسوا حصارًا تكنولوجيًا.

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو في مارس إن "الإدارة لا تريد أن تكون فضفاضة بشكل مفرط .. وأي شيء مفرط في الاتساع يضر بالعمال الأمريكيين والاقتصاد".

ومن المتوقع أن تستهدف الإدارة الاستثمار النشط مثل الأسهم الخاصة الأمريكية ورأس المال الاستثماري واستثمارات المشاريع المشتركة في الصين في مجال أشباه الموصلات والحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي.

وقالت مصادر إن معظم الاستثمارات التي تم الاستيلاء عليها بموجب الأمر ستتطلب إخطار الحكومة بها. سيتم حظر بعض المعاملات.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس الثلاثاء أن إدارة بايدن تخطط لمطالبة الشركات التي تستثمر في نطاق أوسع من الصناعات الصينية بالإبلاغ عن هذا النشاط ، مما يمنح الحكومة الأمريكية رؤية كبيرة في المعاملات المالية بين الولايات المتحدة والصين.

وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن الاستثمارات في أشباه الموصلات التي سيتم تقييدها من المتوقع أن تتبع قواعد مراقبة الصادرات للصين التي أصدرتها وزارة التجارة الأمريكية في أكتوبر.

وقالت إميلي بنسون ، مديرة مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) ، وهي منظمة أبحاث سياسات من الحزبين ، إنها تتوقع حظر الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي على المستخدمين والاستخدامات العسكرية ، وأن الاستثمارات الأخرى في هذا القطاع ستتطلب فقط إخطار حكومة.

وقالت بنسون إن العبء يقع على عاتق الإدارة لتحديد ما يندرج في الفئة العسكرية.

وأشارت بنسون ، مديرة الـ CSIS حول التجارة والتكنولوجيا إلى أنه سيتعين على الإدارة رسم خط لما يشكل تطبيقًا عسكريًا للذكاء الاصطناعي ، وتعريف الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن يوجه بايدن بنشر إشعار لوضع القواعد المقترحة، ولا يُتوقع أن تدخل حيز التنفيذ على الفور وأن توفر فترة تعليق للنظر في تعليقات الصناعة قبل الانتهاء منها.