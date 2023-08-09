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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فؤاد عودة: متحور ايريس غير خطير.. وليس له مضاعفات على الصحة

كورونا
كورونا

أكد الدكتور فؤاد فودة، خبير الصحة العالمية، أنه بعد ظهور متحور “اوميكرون”، كان بمثابة نهاية فيروس كورونا، ورأينا قلة مخاطر الإصابة التي حدثت بعد ذلك.

 

وقال فؤاد عودة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن أعراض متحور “ايريس” غير خطير، ولا تجبر المصاب على الذهاب للمستشفى، أو العنايات المركزة

 

وتابع خبير الصحة العالمية، أن المتحورات الأولى لكورونا، كانت شديدة الخطورة، مؤكدا أنه خلال تلك الفترة كان هناك تزايد في حالات الإصابات إضافة إلى الوفيات التي حدثت.

 

 أعراض أكثر حدّة.

وأشار فؤاد عودة إلى أنه وفقاً لملاحظات منظمة الصحّة العالمية، فإن المتحوّر لا يبدو أنه يصيب البشر بأعراض مختلفة عن المتحّورات السابقة، أو أعراض أكثر حدّة.
 

الصحة العالمية متحور “اوميكرون فيروس كورونا حالات الإصابات إكسترا نيوز

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