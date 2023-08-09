برلماني: مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يسهم في حصر الوحدات السكنية

ثمن النائب شحاته أبو زيد، عضو مجلس النواب، مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرًا إلى أنه خطوة مهمة ستسهم في حصر الثروة العقارية في جميع أنحاء الجمهورية ، كما أنها تساعد على نحو كبير في عمليات التخطيط وتخدم أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف “أبو زيد“ فى تصريحات خاصة لـ ” صدى البلد” أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، عندما يدخل حيز التنفيذ، سيكون له مردود إيجابي كبير على الدولة والمواطن في وقت واحد، فمن الناحية سيسهم في زيادة التخطيط العمراني وحصر الثروة العقارية ، ومن ناحية أخرى سيكون له دور في تحفيز ممتلكات المواطنين وزيادة قيمتها السوقية بعد توثيقها.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن عمل رقم قومي موحد للعقارات، سوف يساعد بشكل أكبر على معرفة تفاصيل ملكية أي عقار وترخيصه، وكذا معرفة موقفه القانوني، وما إذ كان عليه أي مخالفات، من خلال قواعد البيانات، مما يسهل من عملية تقييمه.

كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي ينص على أن " تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة".