تحرك عاجل من الاتحاد الأوروبي ضد الانقلابيين في النيجر

صرحت مصادر في الاتحاد الأوروبي لوكالة رويترز الإخبارية ،اليوم الأربعاء، بأن دول الاتحاد الأوروبي بدأت في إرساء أسس لفرض أولى العقوبات على أعضاء المجلس العسكري في النيجر الذي استولى على السلطة وعزل الرئيس محمد بازوم واحتجازه بالقصر الرئاسي.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي يشارك في العمل على فرض العقوبات ودبلوماسي من التكتل إن الاتحاد الأوروبي بدأ مناقشة معايير الإجراءات العقابية.

وأضاف المسؤول أن الإجراءات ستستهدف "تقويض الديمقراطية" في النيجر ومن المرجح الاتفاق عليها قريباً.

وذكر الدبلوماسي أن "الخطوة التالية ستكون فرض عقوبات على أفراد من المجلس العسكري".