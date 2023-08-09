ضربة قوية لـ كييف.. الكشف عن مفاجأة بشأن محادثات السلام الأوكرانية بالسعودية

قالت صحيفة “يونجه فيلت” الألمانية، إن أوكرانيا لم تنجح في القمة في المملكة العربية السعودية، حيث انتهى الاجتماع دون اعتماد إعلان ختامي.

وأوضحت الصحيفة، أن "الاجتماع انتهى دون اعتماد إعلان ختامي.. وإذا أعلن رئيس الوفد الأوكراني، أندريه يرماك، مسبقًا هدف بلاده لتوحيد العالم بأسره حول أوكرانيا، من المشكوك فيه جدا أن تكون كييف قد اقتربت من ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع ".

وأشارت إلى أن البرازيل والمكسيك، أكبر دولتين في أمريكا اللاتينية، أوضحت أنهما تعتبران مفاوضات السلام دون مشاركة روسيا بلا معنى.

وأضافت أنه “إذا لم تغير كييف شروطها الجذرية من أجل حل سلمي للأزمة، فلن تكون هناك نتيجة”.

ولفتت أنه “في الوقت نفسه، يجب أن يسرع، لأن الوضع بدأ يزعج حتى مؤيدي أوكرانيا”.