عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ستقضي على جميع الهواتف.. أحدث سلسلة هواتف من Realme بكاميرا 108 ميجابكسل وسعر زهيد

ستقضي على جميع الهواتف..أحدث
ستقضي على جميع الهواتف..أحدث سلسلة هواتف من Realme بكاميرا 1

أعلنت شركة ريلمي Realme مؤخرًا، عن خطط لإطلاق هاتف ذكي جديد في الهند هذا الشهر. وقبل الكشف عنه، أصدرت العلامة التجارية إعلانا تشويقيا أوليًا يعرض تصميم الهاتف. تشير الدلائل إلى أن الإصدار القادم سيكون سلسلة Realme 11 .


كما هو موضح في الإعلان ، سيأتي الهاتف الذكي القادم في ظلالتين، مثل الذهب والأسود. ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كان الاسم التسويقي النهائي للجهاز هو Realme 11 5G أو Realme 11x 5G.

يكشف نظرة فاحصة على وحدة الكاميرا الدائرية للهاتف أنه يحتوي على نظام كاميرا مزدوج، يتم تسليط الضوء عليه بواسطة كاميرا 108 ميجابكسل، وفلاش LED ذي شكل حبة. يبدو أنه يمكن أن يكون Realme 11 5G ، الذي تم عرضه مؤخرًا في تايوان.

 

مواصفات Realme 11 5G و Realme 11x 5G

 

يتميز Realme 11 5G بشاشة IPS LCD بقياس 6.72 بوصة تتميز بدقة FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز. يتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج شركة ميدياتك التايوانية نوع Dimensity 6100 Plus ، مقترنا ب 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، و 128 جيجابايت / 256 جيجابايت من التخزين ، وبطارية 5000 مللي أمبير مع شحن سريع 67 واط.

بكاميرا 108 ميجابكسل.. ريلمي تعلن عن اطلاق هاتف جديد ميسور التكلفة

آيفون الغلابة.. موبايل Realme C53 بنفس التصميم وسعر رخيص جدا

وفقًا لتقرير حديث، يمكن أن يكون Realme 11x 5G هو الهاتف الآخر المخطط له للسوق الهندي. من المتوقع أن يصل في 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجا بايت من التخزين فقط ولون Dawn Purple و Midnight Black. لا تزال المواصفات الأخرى لـ Realme 11x 5G غير معروفة.

بالإضافة إلى إطلاق سلسلة Realme 11 ، من المتوقع أن تعلن الشركة أيضًا عن سماعات الأذن TWS Realme Buds Air 5 Pro في نفس حدث الإطلاق. ستوفر earbuds ميزات رئيسية مثل مضخم صوت 11 مم ، ANC ، عمر بطارية 40 ساعة ، اتصال جهازين ، ومقاومة الماء IPX5.

Realme ريلمي Realme 11 5G Realme 11x 5G أرخص موبايل ريلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

شيكابالا لن يرحل عن الزمالك.. عفت نصار: يمتلك حبا ربانيا من الجماهير

النيابة تستعجل تقرير الأدلة الجنائية والتحريات في حريق مصنع كاوتش السيارات بالسلام

الكيلو بـ12 جنيهًا|أسعار الأرز الجديدة والشعير تفاجئ المصريين بعد قرار حكومي عاجل

أزمة تضرب الزمالك بقيادة أحمد فتوح .. تفاصيل مثيرة

تعليق ناري من ميدو بعد هجوم قناة الزمالك على شيكابالا

أدنى مستوى له.. مفاجأة في أسعار الذهب عالمياً

مفاجأة غير سعيدة لتجار السجائر المتلاعبين في الأسعار

موضوعات متعلقة

تسريب أهم ميزة في آيفون iPhone 15 الجديد .. والسعر مفاجأة

مشاركة الشاشة أخيرا.. ميزة جديدة في واتساب تقلب الموازين

ميزة هتقلب الجروبات في واتساب.. Voicenote جماعية ليك وصحابك 

آلام الرقبة والظهر..إيلون ماسك يحتاج لإجراء عملية قبل المباراة القتالية مع زوكربيرج 

Oppo تشعر بالغلابة.. موبايل جديد بسعر رخيص مع كاميرا 50 ميجابكسل

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

أخبار التكنولوجيا| اشتري تليفون شاومي توأم iPhone 14.. وطريقة سحرية للتخلص من أي خدوش في شاشة موبايلك

بمعجون الأسنان.. طريقة سحرية للتخلص من أي خدوش في شاشة موبايلك

ترشيحاتنا

بدون وقوف على الشباك.. مترو الأنفاق يوفر طرق جديدة لدفع ثمن التذاكر

شجاعة وبسالة.. سائق أتوبيس سياحى فى الغردقة ينقذ الركاب قبل اشتعال النيران|تفاصيل

إلغاء 450 رحلة جوية في كوريا الجنوبية بسبب الإعصار خانون

نائب وزير الإسكان يترأس اجتماعا لمتابعة مشروع محطة معالجة إسكندرية الغربية

كيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة |تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب إقليم أوكايالي شرق بيرو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات الإصابة بالسرطان عند الرجال والسيدات والأطفال .. انتبه

تغني أفتكرلك إيه لأول مرة.. مي فاروق في بروفات حفلها بالسعودية

مندوب التوصيل وفستان بيتي.. قصة تريند أشعل السوشيال ميديا

احترس.. ظهور هذه العلامات تعني أنك تعاني من مشكلة بالقلب

فيديو

أنهى حياة ابنته بقسوة.. والدة ضحية الشرقية تكشف كواليس غريبة عن زوجها

مطلعتش راجل.. عروس البحيرة ترد على إدعاءات زوجها بأنها ذكر| فيديوجراف

دخل عش الدبابير.. القصة الكاملة للإطاحة بـ سيد عبدالحفيظ من منصبه|فيديوجراف

بسبب الأحضان والقبلات.. نجوم تعاملوا مع معجبينهم بعنف منهم عمرو دياب وتامر عاشور وإليسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ