ستقضي على جميع الهواتف.. أحدث سلسلة هواتف من Realme بكاميرا 108 ميجابكسل وسعر زهيد

أعلنت شركة ريلمي Realme مؤخرًا، عن خطط لإطلاق هاتف ذكي جديد في الهند هذا الشهر. وقبل الكشف عنه، أصدرت العلامة التجارية إعلانا تشويقيا أوليًا يعرض تصميم الهاتف. تشير الدلائل إلى أن الإصدار القادم سيكون سلسلة Realme 11 .



كما هو موضح في الإعلان ، سيأتي الهاتف الذكي القادم في ظلالتين، مثل الذهب والأسود. ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كان الاسم التسويقي النهائي للجهاز هو Realme 11 5G أو Realme 11x 5G.

يكشف نظرة فاحصة على وحدة الكاميرا الدائرية للهاتف أنه يحتوي على نظام كاميرا مزدوج، يتم تسليط الضوء عليه بواسطة كاميرا 108 ميجابكسل، وفلاش LED ذي شكل حبة. يبدو أنه يمكن أن يكون Realme 11 5G ، الذي تم عرضه مؤخرًا في تايوان.

مواصفات Realme 11 5G و Realme 11x 5G

يتميز Realme 11 5G بشاشة IPS LCD بقياس 6.72 بوصة تتميز بدقة FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز. يتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج شركة ميدياتك التايوانية نوع Dimensity 6100 Plus ، مقترنا ب 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، و 128 جيجابايت / 256 جيجابايت من التخزين ، وبطارية 5000 مللي أمبير مع شحن سريع 67 واط.

وفقًا لتقرير حديث، يمكن أن يكون Realme 11x 5G هو الهاتف الآخر المخطط له للسوق الهندي. من المتوقع أن يصل في 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجا بايت من التخزين فقط ولون Dawn Purple و Midnight Black. لا تزال المواصفات الأخرى لـ Realme 11x 5G غير معروفة.

بالإضافة إلى إطلاق سلسلة Realme 11 ، من المتوقع أن تعلن الشركة أيضًا عن سماعات الأذن TWS Realme Buds Air 5 Pro في نفس حدث الإطلاق. ستوفر earbuds ميزات رئيسية مثل مضخم صوت 11 مم ، ANC ، عمر بطارية 40 ساعة ، اتصال جهازين ، ومقاومة الماء IPX5.