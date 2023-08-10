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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط لحوم مجمدة منتهية الصلاحية خلال حملة مكبرة بالوراق |شاهد

لحوم غير صالحة
لحوم غير صالحة

شن حي الورق التابع لمحافظة الجيزة، بقيادة اللواء أحمد السكري رئيس الحي، حملة مكبرة ومفاجئة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بالطب البيطري والتموين، على محلات الجزارة والمحلات التي تقدم لحوم مجمدة، للتأكد من صلاحية اللحوم المقدمة للمواطنين وكذلك مراجعة أوزان الخبز بأحد المخابز البلدية و الحصص التموينية به. 
وأسفرت الحملة عن ضبط لحوم منتهية الصلاحية بأحد الثلاجات التي تبيع لحوم مجمدة للمواطنين. 
وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ اتخاذ باقي الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتمشيط الاسواق و المحلات والمنشآت التجارية للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين حفاظا على السلامة العامة.
وكذلك ضرورة التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

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