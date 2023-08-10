محافظ دمياط تلتقي الأطفال حفظة القرآن الكريم بالبرنامج الصيفي

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الخميس، 100 طفل وطفلة من حفظة القرآن الكريم، بالبرنامج الصيفي التثقيفي بمساجد المحافظة، حيث جاء ذلك فى مستهل الرحلة الترفيهية التى تنظمها مديرية الاوقاف برئاسة فضيلة الشيخ محمد سلامة ، حيث ستشمل زيارة مكتبة مصر العامة وزيارة مدينتى رأس البر ودمياط الجديدة..

وأعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها بلقائها مع حفظة القرآن الكريم، كما هنأتهم بما أنعم الله عليهم من حفظة كتابه الكريم، متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق، ودعت " المحافظ " الأطفال بالتحلى بآداب القرآن الكريم وما يدعو إليه من سلوكيات وأخلاق حميدة.

وفى سياق متصل، ، أعربت عوض عن تقديرها لجهود وزارة الأوقاف تحت قيادة الدكتور محمد مختار جمعة لرعاية أبناء الوطن وتنشئتهم تنشئة دينية وسطية ، وتقديم كافة سبل الدعم اللازم لهم، مؤكدة حرص المحافظة على تحقيق التعاون المستمر لتحقيق ذلك بشكل كامل ، كما وجهت التحية لأسرهم على دعمهم الكبير لأبنائهم لبناء جيل قوى ومستني قادر على استكمال مسيرة التنمية والبناء.