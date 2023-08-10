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بين الناس

القابضة للمياه.. تنفيذ 8 ورش عمل لتحليل مخاطر عمليات دعم النزاهة بالشركات التابعة

صدى البلد

نظمت إدارة دعم النزاهة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مجموعة من ورش عمل تحليل المخاطر لعمليات دعم النزاهة بمجموعة من الشركات التابعة في مجالات: "الصرف الصناعي - ترشيد استخدام المواد الخام "الشبه والكلور" - ترشيد استخدام الوقود - الحملة الميكانيكية وحركة السيارات".

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتوحيد إجراءات العمل بين الشركات التابعة في جميع المجالات، حيث تم تنفيذ ورش العمل بمشاركة العاملين بإدارات دعم النزاهة وفرق العمل المعنية بكل عملية من الشركات التابعة من خلال تحليل مخاطر عدم الالتزام للوصول لإجراءات دعم النزاهة في هذه العمليات تمهيداً لإعداد خطة تنفيذية لتحقيق هذه الإجراءات، ومشاركة فرق العمل من الشركات التابعة لدراسة المخاطر وتوحيد إجراءات العمل وإجراءات دعم النزاهة.

كما شارك رؤساء مجالس إدارات شركات “مياه الإسكندرية – صرف الإسكندرية – صرف القاهرة – المنيا – الغربية – الدقهلية - قنا” في ورش العمل وتأكيد أهمية دور إدارة دعم النزاهة في تحليل المخاطر ووضع إجراءات تدعم النزاهة في مختلف العمليات.

وفي هذا الإطار، أكدت غادة عبد الوهاب، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة، أهمية التعاون بين إدارة دعم النزاهة وجميع القطاعات والإدارات بالشركات لتحليل المخاطر ووضع خطط تنفيذية تضمن تطبيق إجراءات دعم النزاهة للوقاية من مخاطر عدم الالتزام.

وأشار أحمد جمال، مدير إدارة الجودة ودعم النزاهة بالشركة القابضة، إلى أهمية هذه الورش في توحيد المفاهيم وتحقيق مبدأ المشاركة بين العاملين من مختلف الشركات في تحليل إجراءات العمل وتبادل الخبرات والوصول لإجراءات داعمة للنزاهة قابلة للتنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة.

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