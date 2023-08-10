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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

مدير عام القوة متعددة الجنسيات تزور مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات

صدى البلد

زارت إليزابيث ديبلي، مدير عام القوة متعددة الجنسيات (MFO)، مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام  بهدف التعرف على أنشطته ومجالات عمله، وحضر معها برادلي لينش، ممثل مدير عام القوة متعددة الجنسيات بالقاهرة.

وخلال اللقاء الذين جمعه بمدير عام القوة متعددة الجنسيات، استعرض السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي، دور مصر الرائد في مجال حفظ السلام، والتي تعد سادس أكبر دولة مساهمة بقوات في عمليات حفظ السلام الأممية، مبرزا ارتفاع معدلات مشاركة المرأة المصرية ضمن هذه القوات بصورة ملحوظة. كما قدم نبذة عن أنشطة مركز القاهرة الدولي وبرامجه المختلفة، خاصة في مجال التدريب على حفظ السلام. 

تناول اللقاء أيضا تعاون المركز مع كل من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والإتحاد الأفريقي في إطار كونه مركز تميز للاتحاد الأفريقي، فضلا عن توليه رئاسة شبكة الاتحاد لمراكز السلام  NeTT4Peace واضطلاعه بمهام سكرتارية الرابطة الدولية لمراكز التدريب على حفظ السلام IAPTC وسكرتارية منتدي أسوان للسلام والتنمية المستدامين. 

من جانبها،  أكدت السيدة ديبلي تقديرها لنشاط المركز وتنوعه وحرصها على تعزيز التعاون معه،  كما أعربت عن تقديرها  لدور مصر في دعم السلام والاستقرار إقليميا ودوليا وامتنانها لدعم السلطات المصرية المتواصل للقوة متعددة الجنسيات، بما ساهم في نجاحها في القيام بمهامها.

 

السفير أحمد نهاد عبد اللطيف المرأة المصرية السلطات المصرية جامعة الدول العربية تسوية النزاعات عمليات حفظ السلام

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