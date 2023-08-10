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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من البحرية الأوكرانية بشأن السفن العالقة في موانئ البحر الأسود

صدى البلد

أعلنت البحرية الأوكرانية ،اليوم الخميس، فتح ممر مؤقت للسفن التجارية العالقة في موانئ البحر الأسود الأوكرانية لتمرير المنتجات الزراعية والحبوب.

وصرح أوليه شليك المتحدث باسم البحرية الأوكرانية لرويترز، إن الممر ستستخدمه السفن التجارية المحجوبة في موانئ أوكرانيا على البحر الأسود وللحبوب والمنتجات الزراعية، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

 

وقال شاليك عبر الهاتف: "بدأ اليوم ممر إنساني مؤقت جديد يعمل".

 

وأفاد "الممر سيكون شفافا للغاية وسنضع الكاميرات على السفن وسيبث بث يظهر أن هذه مهمة إنسانية بحتة وليس لها غرض عسكري".

 

وقالت البحرية في بيان منفصل إن الخطر الذي تشكله الألغام في البحر الأسود والتهديد العسكري من روسيا لا يزال قائما.

 

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء الماضي، إن أوكرانيا ستقاوم روسيا في البحر الأسود لضمان عدم حصار مياهها وقدرتها على استيراد وتصدير الحبوب وسلع أخرى.

تأتي التعليقات، التي نُشرت على موقع الرئيس الأوكراني على الإنترنت، بعد أيام من تدمير مسيرة بحرية أوكرانية سفينة حربية روسية بالقرب من ميناء روسي رئيسي.

 

وقال زيلينسكي، في مقطع فيديو نُشر اليوم الثلاثاء، “إذا استمرت روسيا في الهيمنة على البحر الأسود، خارج أراضيها، وحاصرتنا أو أطلقت علينا النار مرة أخرى، وإطلاق صواريخ على موانئنا، فإن أوكرانيا ستفعل الشيء نفسه. هذا دفاع عادل عن فرصنا في أي ممر”.

 

وانسحبت روسيا من اتفاق الشهر الماضي يسمح بالتصدير الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية.

 

وقصفت المسيرات والصواريخ الروسية بشكل متكرر الموانئ الأوكرانية وصوامع الحبوب.

 

وردت أوكرانيا بشن هجمات بطائرات مسيرة على ناقلة نفط روسية وسفينة حربية روسية في قاعدة نوفوروسيسك البحرية المجاورة لميناء رئيسي للحبوب والنفط.

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