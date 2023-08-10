الكيان يغنى تراثى ومعاصر فى مهرجان الأوبرا بدمنهور السبت 12 أغسطس

يقدم كورال الكيان بقيادة المايسترو احمد الريانى حفلا في الثامنة والنصف مساء السبت 12 أغسطس بمسرح اوبرا دمنهور ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمحافظة البحيرة .

يتضمن البرنامج كوكبة من اشهر اعمال الموسيقى العربية القديمة والحديثة بشكل جماعى وفردى منها ان راح منك يا عين ، التوبة ، زى ما هي حبها ، كان يا مكان ، الجيرة والعشرة ، يا مسافر وحدك ، سامحتك كتير ، موال ، لاجل النبي ، لسة صغيرة .. اداء سندريلا اللقانى ، مروان سمير ، محمد العسكرى . رينادا رضا ، منة عبده ، المنشد ابراهيم مرعى والطفلة بهار نور .

يذكر ان كورال الكيان تأسس العام الجارى 2023 ويعد الأول بدمنهور الذى يقدم الموسيقي العربية القديمة والحديثة ويضم عدد من مطربى محافظة البحيرة الموهوبون ، اما مؤسس الكورال المايسترو احمد الريانى مدرب كورال اوركسترا طلائع وزارة الشباب والرياضة الذى نال المركز الأول على مستوي الجمهورية ٥ سنوات متتالية ، قام بتدريب فرق عدد من كليات جامعة دمنهور وحصل معهم على مجموعة من الجوائز فى مسابقات متخصصة .