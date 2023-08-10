ننشر أسماء الـ 13 مصابًا في عقر كلب بأحد شوارع الدقهلية

أفاد مصدر طبى بالدقهلية أن المصابين فى واقعة عقر كلب لهم فى حالة تحسن وأخذوا العلاج والمصل اللازم وخرج عدد منهم وهم: إبراهيم عبد الحليم 31 عامًا محمد عبدالسلام 28 عامًا ورزق محمد 20 عامًا؛محمد حسن حمودة 18 عامًا، وساجد محمد الدسوقي 9 أعوام، ومالك الشربيني 8 أعوام، وزياد محمد عبده 8 أعوام ، منة أحمد رزق 8 أعوام ؛ روضة طلبة عبدالفتاح 7 أعوام محمد أحمد 7 أعوام ، ورزق السيد رزق 5 أعوام، ومالك محمد سعد إسماعيل 5 أعوام ؛ نورين سمير 5 أعوام ومكة محمد راضي 4 أعوام .

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من مركز شرطة شربين، يفيد بإصابة عدد من المواطنين حيث أصابهم وعقرهم كلب أثناء وجودهم بأحد الشوارع بقرية محلة انجاق التابعة للمركز.

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، و تبين أن كلبًا مسعورًا هاجم 13 شخصًا وعقرهم ما تسبب في إصابتهم بإصابات بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى شربين لتلقي العلاج اللازم.