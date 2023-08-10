عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر أسماء الـ 13 مصابًا في عقر كلب بأحد شوارع الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

أفاد  مصدر طبى بالدقهلية أن المصابين فى واقعة عقر كلب لهم فى حالة تحسن وأخذوا العلاج والمصل اللازم وخرج عدد منهم وهم: إبراهيم عبد الحليم 31 عامًا محمد عبدالسلام 28 عامًا ورزق محمد 20 عامًا؛محمد حسن حمودة 18 عامًا، وساجد محمد الدسوقي 9 أعوام، ومالك الشربيني 8 أعوام، وزياد محمد عبده 8 أعوام ، منة أحمد رزق 8  أعوام  ؛ روضة طلبة عبدالفتاح 7 أعوام محمد أحمد 7 أعوام ، ورزق السيد رزق 5 أعوام، ومالك محمد سعد إسماعيل 5 أعوام ؛ نورين  سمير 5 أعوام ومكة محمد راضي 4 أعوام .

 وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من مركز شرطة شربين، يفيد بإصابة عدد من المواطنين حيث أصابهم وعقرهم كلب أثناء وجودهم بأحد الشوارع بقرية محلة انجاق التابعة للمركز.

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، و تبين أن كلبًا مسعورًا هاجم 13 شخصًا وعقرهم ما تسبب في إصابتهم بإصابات بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى شربين لتلقي العلاج اللازم.

مديرية أمن الدقهلية مركز شرطة شربين مركز شرطة واقعة عقر كلب مصدر طبي ضباط مباحث المركز امن الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

مفاجأة.. سبب عدم حضور مرتضى منصور جلسة الاستئناف على حبسه

تعليق مثير من رضا عبد العال على عقوبة حسين الشحات

بـ15 جنيها| مفاجأة بأسعار السجائر.. وشكل جديد للعلبة يمنع التلاعب

قرار عاجل بشأن استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه

بيان عاجل من الأرصاد للتحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 أيام

الكيلو بـ12 جنيهًا| أسعار الأرز والشعير تفاجئ المصريين بعد قرار حكومي عاجل

شوبير يكشف حقيقة فسخ عقد أحمد فتوح مع الزمالك

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يستقبل السكرتير العام المساعد الجديد في أول يوم عمل له

ترشيحاتنا

بالأسعار.. نحسم الجدل بشأن الكتب الخارجية.. مدير القطاع التجاري بنهضة مصر لصدى البلد: ليس لدينا كتاب بـ670 جنيها.. تقرير

الخزانة الأمريكية تصدر عقوبات بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

الاحتلال يعتقل شاباً من جنين على حاجز عسكري

ننشر القائمة الكاملة للاعبين الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

في 4 خطوات.. طريقة الحصول على وحدة سكنية فاخرة من الإسكان

باكستان تختار قائماً بتصريف الأعمال للإشراف على الانتخابات العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعها.. اكتشف أعراض خمول الغدة الدرقية

حتى لا تشعر بالندم ..7 أعراض محتملة لسرطان الدماغ |احذر

طريقة تحضير النودلز الصيني

سعر صادم لـ فستان نانسي عجرم الجريء

فيديو

قادم في الطريق.. تحذير عالمي من فيروس x الجديد

أنهى حياة ابنته بقسوة.. والدة ضحية الشرقية تكشف كواليس غريبة عن زوجها

مطلعتش راجل.. عروس البحيرة ترد على ادعاءات زوجها بأنها ذكر| فيديوجراف

دخل عش الدبابير.. القصة الكاملة للإطاحة بـ سيد عبدالحفيظ من منصبه|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ