فريدة رجب : دراستي للمسرح سبب حبي للتمثيل | فيديو

كشفت الفنانة الشابة فريدة رجب تفاصيل تعاونها مع الفنانة نيللى كريم من خلال مسلسل "ليه لأ 3 “ فى تصريحات خاصة لعدسة صدى البلد .

وقالت فريدة رجب لعدسة صدى البلد:" دراستى للمسرح سبب حبى للتمثيل ، وتم اختيارى من خلال تجارب الأداء".

وعن أقرب المشاهد إليها، أوضحت فريدة رجب:" أحب مشاهدى مع الجد الفنان صلاح عبد الله”.

ومن ناحية أخرى قالت فريدة رجب لعدسة صدى البلد : "نادين خان والفنانة نيللى كريم من أجمل الشخصيات التىتعاونت معها ، وحرصوا على دعمى ومساندتي".

وأضافت فريدة رجب :" نيللى كريم نصحتنى بعدم التوتر وأن أكون على طبيعتى وأركز فى شغلى".

معلومات عن فريدة رجب

وتجسد فريدة شخصية دور «ياسمين» وهي الابنة التي تعاني بسبب علاقة والدتها المقربة من شقيقها، وتربيتها له بطريقة مدللة على حسابها، بالإضافة إلى مشكلاتها العاطفية والجسدية المتعلقة بزيادة الوزن.

ونالت فريدة اشادات واسعة من قبل الجمهور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أدائها المميز في المسلسل، في موسمه الثالث.

يشار إلى أن فريدة درست التمثيل وشاركت في عدد من المسرحيات.

و هي ابنة الفنان الشهير بسام رجب، الذي قدم عدد من الأعمال البارزة في الدراما المصرية منها مسلسل حديث الصباح والمساء وهوا نمجاردن سيتي، والدالي وغيرهم.

وأوضح والدها في تصريحات تلفزيونية إنه لم يتدخل في اختيارات وحياة ابنته فريدة، مشيرًا أنها هي التي تقرربنفسها احتراف مجالالتمثيل والفن أو لا.

وأضاف والدها أنه لم يتدخل في ترشيحها لمسلسلها مع نيللي كريم ولم يخبر أحد أنها ابنته، حتى وجه له السؤال في لقائه مع الإعلامية ياسمين عز.