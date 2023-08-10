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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عثمان ديمبلي يجتاز الكشف الطبي في باريس سان جيرمان

عثمان ديمبلي نجم
عثمان ديمبلي نجم فريق برشلونة

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، أن عثمان ديمبلي، لاعب فريق برشلونة، اجتاز الكشف الطبي في نادي باريس سان جيرمان.

وكتب رومانو عبر حسابه على موقع “تويتر”:" أكمل عثمان ديمبيلي الفحوصات الطبية كلاعب جديد في باريس سان جيرمان ومن المقرر الكشف عن الصفقة بحلول نهاية الأسبوع الجاري".

وكان تشافي هيرنانديز المدير الفني، لفريق برشلونة، أعلن الأسبوع الماضي، أن عثمان ديمبلي سيرحل لصفوف باريس سان جيرمان.

وجاء قرار باريس سان جيرمان بالتعاقد مع عثمان ديمبلي لتعويض كيليان مبابي الذي رفض تجديد عقده والذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.

وينتهي عقد عثمان ديمبلي مع نادي برشلونة الإسباني في صيف 2024.

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