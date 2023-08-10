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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأولمبية تهنئ اتحاد اليد بتأهل منتخب مصر لنصف نهائي بطولة العالم للناشئين

صدى البلد

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين لتأهل منتخب الناشئين مواليد 2004 للدور قبل النهائي لبطولة العالم للناشئين المقامة حاليا في كرواتيا.


وتأهل منتخب الناشئين للدور قبل النهائي لبطولة العالم لكرة اليد بعد الفوز على منتخب جزر الفارو في دور الثمانية بنتيجة 38-34.


ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للاعبي منتخب مصر والجهاز الفني على الأداء المميز والمشرف في البطولة حتى الأن مع خالص التمنيات باستمرار الأداء المميز والمشرف في المباريات المتبقية من البطولة وتحقيق النتائج المميزة ومزيد من الانتصارات في الأدوار القادمة للبطولة.


ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية ورئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين اهتماما كبيرا غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عالية في جميع المحافل الرياضية.

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