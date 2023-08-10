مفاجأة | أحمد حسن يكشف سر تعثر احتراف إبراهيم عادل

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن سر تعثر احتراف إبراهيم عادل.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: المقابل المادي سر تعثر احتراف إبراهيم عادل حتى الآن وإدارة بيراميدز لا تمانع رحيله.

كشف الإعلامي محمد فاروق عن وجود اهتمام من مسؤولي نادي بنفيكا البرتغالي باللاعب إبراهيم عادل نجم فريق بيراميدز .

وقال محمد فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة TeN :

رحبَ مسئولو نادى بيراميدز بمناقشة العرض المقدم من نادى بنفيكا البرتغالى لضم إبراهيم عادل لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة بعدما نجح اللاعب فى لفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية خلال مشاركته مع المنتخب الأوليمبي بأمم إفريقيا الماضية بالمغرب .

وأضاف : ينتظر مسئولو بيراميدز عقد جلسة مع مندوبي بنفيكا من أجل تحديد كافة التفاصيل المادية الخاصة بالعقد، وقيمة الصفقة قبل إتمامها بشكل رسمى ، خاصةً بعد التوأمة التي عقدها مسؤولو الناديين الأسبوع الماضي .