مخرج: مهرجان الغردقة لسينما الشباب فرصة لنشر الحوار بين الثقافات

أكد المخرج محمد عبد القادر سلطان، أحد المشاركين في مهرجان الغردقة لسينما الشباب، أن المهرجان فرصة لنشر الحوار بين الثقافات، مضيفا أن أعمال الشباب صادقة تساهم في نشر الحوار بين الثقافات، حيث تُعمق فهمنا لرؤية الآخرين للمجتمع وقيمهم وأفكارهم.

وقال إن الإيمان بأهمية الأفلام الشبابية في نشر ذلك التفاهم كان سبباً في نشأة مهرجان الغردقة لسينما الشباب.

وأضاف أن السينما فى الأساس تعتمد على الشباب من خلال موضوعاتها ونجومها، بالإضافة أنها صناعة متجددة طوال الوقت ولا تهتم فقط بالجانب التجاري.



وأشار إلى أن إقامة مهرجان سينمائي دولي على أرض مدينة الغردقة يعد بمثابة شمعة ثقافية وفنية تضيء سماء الفنون المصرية.



وقررت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب في نسخته الافتتاحية والأولى تكريم النجم هاني سلامة، تقديرا لمشواره السينمائي المتنوع والمتميز.

يتسلم هاني سلامة درع المهرجان في حفل الافتتاح الذي يقام يوم 21 سبتمبر المقبل بحضور قيادات وزارات الثقافة والسياحة والآثار والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر ولفيف من النجوم والنقاد.