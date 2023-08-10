منظومة كلها نجاحات.. تامر أمين: كرة اليد المصرية أجبرتني على احترامها

‏قال الإعلامي تامر أمين منذ قليل منتخب مصر لكرة اليد للناشئين وصل إلى الدور قبل النهائي في كأس العالم ‏بعد فوزه على منتخب جزر الفارو، والمباراة كانت ملحمية وأسطورية.

‏وتابع تامر أمين ‏خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار"، أن كل الناس ‏عندما علمت ان منتخب مصر سيواجه منتخب جزر الفارو في دور الثمانية شعروا أن المباراة ستكون سهلة لكن المباراة كانت صعبة جدا وتقدم منتخب جزر الفارو بهدفين في آخر دقيقة ‏لكن منتخب مصر به رجال وقاموا بعمل ريمونتادا تاريخية وأسطورية في آخر 19 ثانية واستطعنا التعادل مع منتخب جزر الفارو ومن ثم الفوز في الأشواط الإضافية.

كرة اليد المصرية



‏وأضاف: "كرة اليد المصرية أجبرتني على احترامها سواء المنظومة أو الناجحات أو النظام الذي ‏أجبرني على احترامه وجعلني أتابع اللعبة حتى الناشئين واحفظ أسمائهم".