منظومة كلها نجاحات.. تامر أمين: كرة اليد المصرية أجبرتني على احترامها

قال الإعلامي تامر أمين منذ قليل منتخب مصر لكرة اليد للناشئين وصل إلى الدور قبل النهائي في كأس العالم بعد فوزه على منتخب جزر الفارو، والمباراة كانت ملحمية وأسطورية.
وتابع تامر أمين خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار"، أن كل الناس عندما علمت ان منتخب مصر سيواجه منتخب جزر الفارو في دور الثمانية شعروا أن المباراة ستكون سهلة لكن المباراة كانت صعبة جدا وتقدم منتخب جزر الفارو بهدفين في آخر دقيقة لكن منتخب مصر به رجال وقاموا بعمل ريمونتادا تاريخية وأسطورية في آخر 19 ثانية واستطعنا التعادل مع منتخب جزر الفارو ومن ثم الفوز في الأشواط الإضافية.
كرة اليد المصرية
وأضاف: "كرة اليد المصرية أجبرتني على احترامها سواء المنظومة أو الناجحات أو النظام الذي أجبرني على احترامه وجعلني أتابع اللعبة حتى الناشئين واحفظ أسمائهم".