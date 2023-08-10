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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

منظومة كلها نجاحات.. تامر أمين: كرة اليد المصرية أجبرتني على احترامها

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

‏قال الإعلامي تامر أمين منذ قليل منتخب مصر لكرة اليد للناشئين وصل إلى الدور قبل النهائي في كأس العالم ‏بعد فوزه على منتخب جزر الفارو، والمباراة كانت ملحمية وأسطورية.

 

‏وتابع تامر أمين ‏خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار"، أن كل الناس ‏عندما علمت ان منتخب مصر سيواجه منتخب جزر الفارو في دور الثمانية شعروا أن المباراة ستكون سهلة لكن المباراة كانت صعبة جدا وتقدم منتخب جزر الفارو بهدفين في آخر دقيقة ‏لكن منتخب مصر به رجال وقاموا بعمل ريمونتادا تاريخية وأسطورية في آخر 19 ثانية واستطعنا التعادل مع منتخب جزر الفارو ومن ثم الفوز في الأشواط الإضافية.

 

كرة اليد المصرية


‏وأضاف: "كرة اليد المصرية أجبرتني على احترامها سواء المنظومة أو الناجحات أو النظام الذي ‏أجبرني على احترامه وجعلني أتابع اللعبة حتى الناشئين واحفظ أسمائهم".

كرة اليد الإعلامي تامر أمين منتخب جزر الفارو كأس العالم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين كرة اليد المصرية

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