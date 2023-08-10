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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد الدولي لليد يتغزل في ريمونتادا منتخب مصر أمام الفارو

منتخب اليد
منتخب اليد

سلط الاتحاد الدولي لكرة اليد الضوء على التأهل التاريخي لمنتخب مصر لناشئي كرة اليد تحت 19 سنة “مواليد 2004″، لنصف النهائي بطولة العالم تحت 19 عامًا، والمقامة حاليًا بكرواتيا بعد الفوز على جزر الفارو بنتيجة 38-34 بعد مباراة مثيرة امتدت لشوطين إضافيين

وانتهى الشوط الأول بتعادل المنتخبين 13-13 وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني الذي شهد تعادل مصر في الثواني الأخيرة 31-31 لتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية حسمها منتخب مصر بنتيجة 38-34  .

وجاء تقرير الاتحاد الدولي عن مباراة منتخب مصر وجزر الفارو بعنوان : "ريمونتادا من عالم آخر تقود مصر لنصف نهائي بطولة العالم للناشئين".

وقال الاتحاد الدولي في تقريره أن مصر حققت ريمونتادا من عالم آخر بعد التأخر 31-28 أمام جزر الفارو مع تبقي 90 ثانية فقط على نهاية الشوط الثاني واللقاء ، لكن عزيمة لاعبي مصر عادت بهم للتعادل في الثانية الأخيرة 31-31 قبل التفوق في الأشواط الإضافية 38-34 والتأهل لنصف النهائي للمرة الثانية على التوالي للفراعنة بعد بطولة 2019 .

وينتظر منتخب مصر الفائز من الدنمارك والبرتغال لمواجهته في نصف النهائي غدا .

وحصل زياد حشاد على جائزة أفضل لاعب في المباراة .

كان منتخب مصر قد أنهى مشواره في الدور الرئيسي لبطولة العالم في المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط خلف المنتخب الإسباني ليتأهل لربع النهائي ويواجه منتخب جزر الفارو متصدر المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي.

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئين 16 لاعبا وهم: “يوسف ناجي – يوسف وليد – عمر الخطيب – فيراس مروان – محمد وائل – زياد حشاد – محمد عماد أوكا – أحمد محمد خوجة – زياد عبد الرحيم – ياسين محمد – بلال إبراهيم – عمر أحمد حمدي – عمر عدلان – محمد عبد الغني – أحمد تغيان – معاذ إبراهيم – محمد صلاح السيد”.

ويشرف على النواحي الفنية كلا من: “محمد الألفي المدير الفني للمنتخبات المصرية ووائل عبد العاطي مدرب الفريق ووليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى الفريق ومحمد عبد المنعم مدير إداري وحازم حامد محلل فني والدكتور روماني نبيل أخصائي علاج طبيعي.

الجدير بالذكر، أن منتخب مصر هو حامل لقب البطولة الماضية عقب تغلبه على نظيره الألماني بنتيجة 32-28 في البطولة التي أقيمت صيف 2019 فيما لم تلعب نسخة 2021 بسبب اجتياح فيروس كورونا للعالم حينئها.

منتخب مصر لناشئي كرة اليد بطولة العالم منتخب مصر

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