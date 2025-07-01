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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الوطنية للانتخابات: وعي الشعب هو الضمانة الحقيقية لنجاح انتخابات مجلس الشيوخ

القاضي حازم بدوي
القاضي حازم بدوي
البهى عمرو

أكد القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن وعي الناخبين سيدفعهم لأداء واجبهم الوطني، من أجل اختيار من يمثلهم، وأن تواجد الناخبين سيكون دليل على تماسك الشعب المصري.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر الهيئة الوطنية لدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ والجدول الزمني، أن الشعب المصري سيظل هو المبتدأ والخبر لأي استحقاق يتم على أرض الوطن.

ولفت إلى أن تواجد الناخبين أمام اللجنان سيعطي رسالة بأن المصريين على قلب رجل واح. 

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، مؤتمرًا صحفيًا الآن بمسرح التلفزيون المصري بماسبيرو لإعلان الجدول لانتخابات مجلس الشيوخ.

الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ


وأكدت الهيئة جاهزيتها التامة لإجراء هذا الاستحقاق الدستوري واكتمال كافة الجوانب اللوجيستية التي تضمن حسن سير العملية الانتخابية وانضباطها، من خلال إجراء برامج تدريبية للقضاة المشرفين على عملية الانتخابات شملت ما يزيد عن 10600 قاض من هيئتي الدولة والنيابة الإدارية، وكذلك تدريب الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على الانتخابات، وتحديث قاعدة بيانات الناخبين.

وأضافت الهيئة أنه كذلك تم إعداد نماذج لكافة الأوراق اللازمة للعملية الانتخابية من طلبات ترشح وبطاقات اقتراع وكشوف ناخبين ومحاضر فرز، وتحديث قاعدة بيانات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية والمؤسسات الإعلامية التي ستولى متابعة الانتخابات من خلال تجديد قيد من شارك منهم في متابعة الاستحقاقات السابقة وقيد الطلبات الجديدة.

وأوضحت الهيئة أنه تم الانتهاء من معاينة كافة مقار اللجان الانتخابية العامة والفرعية والتأكد من جاهزيتها، وكذلك تحديد المستشفيات والمعامل المعتمدة التابعة لوزراة الصحة المخول لها توفيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة التي اشترطها القانون لتقديمها ضمن أوراق الترشح، ووضع كافة التيسيرات للناخبين كبار السن وذوي الإعاقة التي تعينهم على التصويت بشهولة ويسر، والتنسيق مع وزارة الخارجية بشأن كافة اللوجيستيات الخاصة بتصويت المصريين في الخارج.

الناخبين الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس الشيوخ

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